Università, rettore Levialdi Ghiron (Tor Vergata): "Importante coinvolgere studenti e società civile a eventi come questo"

"È bene che nei giovani sia sempre vivo il ricordo per comprendere bene gli eventi drammatici che hanno caratterizzato anche la nostra epoca. Pertanto, è fondamentale portare avanti questo tipo di eventi, soprattutto coinvolgendo non solo studenti, ma aprendosi alla società civile in generale". Sono le parole di Nathan Levialdi Ghiron, Rettore Università degli Studi di Roma Tor Vergata, all'iniziativa nazionale Le Università per Giulio Regeni, organizzata all'Auditorium Ennio Morricone dell'università degli Studi di Roma Tor Vergata nella Macroarea di Lettere e filosofia e promossa dalla Senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo a dieci anni dalla scomparsa in Egitto del giovane ricercatore, a cui l'ateneo ha aderito.