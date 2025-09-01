Università: Roma Tor Vergata inaugura Semestre filtro per Medicina, Odontoiatria e Veterinaria

Si è tenuta oggi nell'Aula Magna della Facoltà di Economia dell'università degli studi di Roma Tor Vergata l'inaugurazione del semestre filtro dell'anno accademico 2025-2026 delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria. L'università ha così dato il benvenuto agli oltre 2100 iscritti ai tre corsi di laurea interessati dal Semestre Filtro introdotto dalla riforma Bernini. Le lezioni, che si concentreranno su chimica, biologia e fisica, si concluderanno a metà ottobre, dando così agli studenti il tempo di ripassare in vista degli esami, uno per ciascuna materia, il 20 novembre e il 10 dicembre. Chi li supererà, potrà seguire il corso di laurea scelto nella sede designata a seconda del posto in graduatoria.