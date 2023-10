Medici di famiglia: "No controindicazioni ma non sullo stesso braccio'. Bassetti: "I bambini lo fanno da anni"

E' partita la nuova campagna vaccinale autunnale 2023. Quest'anno si punta alla somministrazione del vaccino covid e antinfluenzale nello stesso giorno: infatti lo slogan è appunto 'Campagna vaccinale Covid e influenza stagionale'. Ma ci sono dei rischi? Cosa dicono gli esperti?

La circolare del ministero della Salute

La possibilità di razionalizzare le immunizzazioni in un solo giorno era stata già evidenziata nella circolare della direzione Prevenzione del ministero della Salute che aveva chiarito il punto: "Fatte salve eventuali specifiche indicazioni d’uso o valutazioni cliniche, è possibile la co-somministrazione dei nuovi vaccini aggiornati anti-Covid con altri vaccini, con particolare riferimento a quello antinfluenzale".

Cosa dicono gli esperti

Secondo Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale (Simg), "la co-somministrazione di questi due vaccini non porta assolutamente nessun problema, è autorizzata dall'Ema e dall'Aifa e anzi è anche suggerita perché consente di risparmiare tempo al cittadino e di abbattere del 50% le prenotazioni. Sarebbe meglio non fare entrambi i vaccini sullo stesso braccio ma, ad esempio, scegliere un braccio e poi l'altro, oppure un braccio e una delle due anche. Ripeto, non ci sono controindicazione alla doppia somministrazione".

Il direttore di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, interviene sulla doppia somministrazione. "Non c'è nessun rischio a fare la doppia vaccinazione, antinfluenzale e Covid, e non vedo dove sia il problema - rimarca all'Adnkronos Salute - Considerate che i bambini fanno nella stessa giornata tantissimi vaccini eppure hanno un sistema immunitario immaturo. Ribadisco, quindi, che fare i due vaccini insieme non è un problema. Anche dal punto di vista organizzativo è meglio, si fanno entrambi in un'unica volta nello studio del medico o in farmacia". Il ministero della Salute per la campagna di comunicazione sulle vaccinazioni stagionali ha messo a disposizione anche il numero gratuito di pubblica utilità 1500, attivo dalle 8 alle 20, per dare informazioni anche sulle vaccinazioni "offerte gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale, tra queste le vaccinazioni per prevenire Covid-19, Influenza e Hpv (Papilloma virus)".