Si è concluso poco dopo mezzogiorno un intervento del Soccorso Alpino Valdostano dopo che una valanga si è abbattuta fuori pista al Passo dei Salati, a quota 2800 metri. A dare l'allarme due forestali della Stazione di Gaby, che hanno prestato i primi soccorsi, coadiuvati da un maestro di sci e dai pisteurs secouristes in servizio sulle piste del comprensorio. Lo sciatore coinvolto, un freerider lombardo di 54 anni, è stato portato in Pronto Soccorso ed è in fase diagnostica. La bonifica e il sopralluogo hanno escluso il coinvolgimento di altre persone.