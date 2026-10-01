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Prof accoltellata a Roma, Valditara premia studente che la salvò: "Esempio di coraggio e solidarietà"

Medaglia al merito allo studente che lo scorso 18 settembre intervenne durante l'aggressione a Isabella Marsilio alla scuola media Giovanni Verga di Centocelle

L'incontro tra Valditara e lo studente
L'incontro tra Valditara e lo studente
01 ottobre 2026 | 14.41
Sara Di Sciullo
LETTURA: 1 minuti

"Siamo orgogliosi di te. Hai compiuto un gesto molto nobile, che ti fa onore e che rappresenta un esempio per tanti giovani. Comportamenti come il tuo vanno fatti conoscere perché hanno un forte valore educativo". Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, consegnando oggi, al ministero, una medaglia al merito allo studente di origine congolese, che lo scorso 18 settembre è intervenuto durante l’aggressione alla professoressa Isabella Marsilio, alla scuola media Giovanni Verga di Centocelle, a Roma.

Il ragazzo aveva bloccato il compagno tredicenne che, dopo aver spruzzato spray urticante contro l’insegnante, l’aveva colpita con un coltello, contribuendo così a fermare l’aggressione.

"Abbiamo voluto premiarti con questa medaglia al merito, come abbiamo fatto con altri giovani che si sono distinti per il loro coraggio e la loro generosità, per la capacità di sentire l’altro che hai dimostrato", ha aggiunto Valditara. "Coraggio e solidarietà sono valori fondamentali - ha concluso - nell’ottica di una scuola che educa alla responsabilità, al rispetto, a relazioni corrette e all’empatia".

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