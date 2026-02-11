circle x black
Cerca nel sito
 

Vicenza, 15enne disabile scaricato dal bus: procedimento disciplinare per l’autista

L'uomo aveva fatto scendere lo studente, lasciandolo solo davanti alla scuola, dopo che il ragazzo si era autodenunciato credendo di aver dimenticato a casa l'abbonamento

Persone salgono sull'autobus - Ipa
Persone salgono sull'autobus - Ipa
11 febbraio 2026 | 14.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Svt, l’azienda del trasporto pubblico di Vicenza, ha aperto un procedimento disciplinare a carico dell’autista dell’autobus della linea 12 che lunedì scorso ha lasciato sotto la pioggia uno studente 15enne disabile di Altavilla Vicentina che si era spontaneamente autodenunciato perché pensava di non avere con sé l’abbonamento. Circostanza che peraltro non corrispondeva al vero, ma che era stata causata solo dalla concitazione del momento.

Lo studente è stato lasciato solo alla fermata di fronte alla scuola superiore di Vicenza che frequenta, finché non è stato recuperato dal nonno, avvertito dalla madre, impossibilitata a recuperarlo, ma che a sua volta era stata avvisata dal ragazzo stesso.

L’episodio, denunciato dalla mamma al Giornale di Vicenza, fa il paio col caso dell’11enne di San Vito di Cadore (Belluno) lasciato a terra sotto la neve a 6 chilometri di distanza da casa, perché non aveva il nuovo biglietto da 10 euro varato per le Olimpiadi, ma solo quelli ordinari chilometrici da 2,50 euro che dopo lo scandalo sono stati ripristinati in fretta e furia dalla Provincia di Belluno.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
studente disabile procedimento disciplinare autobus trasporto pubblico Vicenza news cronaca news
Vedi anche
Territorio, Pichetto: "Con sistema di monitoraggio Sim fotografia della situazione reale" - Video
Milano Cortina, oggi il SuperG con Paris e Franzoni - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Constantini-Mosaner: "Medaglia pesantissima, abbiamo lavorato di squadra" - Video
Milano Cortina, staffetta mista short track d'oro: i festeggiamenti per il trionfo azzurro - Video
Milano Cortina, Sighel: "Traguardo all'indietro per tifosi, nessuno sbeffeggiamento ad avversari" - Video
Milano Cortina, Gios: "Medaglia short-track strepitosa, grazie al lavoro di squadra" - Video
Luca Argentero: “Ecco come mi sono trasformato per 'Motorvalley'” - Video
Milano Cortina, prima giornata senza podio per gli azzurri: le videonews dalla nostra inviata
Milano Cortina 2026, è il giorno della libera femminile: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza