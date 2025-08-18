circle x black
Video privati di Stefano De Martino e Caroline Tronelli finiscono online: lo stop del Garante

Avviata un'istruttoria sul caso

Caroline Tronelli e Stefano De Martino, foto da Instagram
18 agosto 2025 | 15.27
Redazione Adnkronos
Il Garante della Privacy interviene sul caso dei video privati di Stefano De Martino e Caroline Tronelli finiti on line. "A seguito del reclamo", scrive il Garante in una nota, "in relazione alla divulgazione in rete di filmati che sarebbero stati estratti illecitamente dal sistema di videosorveglianza, installato presso l'abitazione della compagna e che riguardano la sfera personale e intima di entrambi, il Garante ha ordinato l'immediata limitazione definitiva del relativo trattamento, disposta nei confronti di chiunque abbia divulgato i predetti filmati. Il Garante ha, inoltre, "adottato un provvedimento di avvertimento circa il carattere presumibilmente illecito di ogni eventuale ulteriore diffusione dei medesimi filmati".

Il Garante, che nel frattempo ha avviato un'istruttoria in merito all’accaduto e all’esito della quale si riserva ogni opportuno provvedimento sia di natura sanzionatoria che correttiva nei confronti di coloro che risultassero responsabili delle violazioni accertate, ricorda che "la divulgazione di contenuti che riguardano la sfera personale e intima, anche di personaggi noti, è suscettibile di determinare un pregiudizio grave e irreparabile per i soggetti coinvolti".

