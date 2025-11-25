circle x black
Violenza sulle donne, carabinieri in prima linea per contrastarla: lo spot con Capotondi - Video

La campagna mira a rafforzare la consapevolezza e l’impegno sul tema

Cristiana Capotondi nello spot dei carabinieri
Cristiana Capotondi nello spot dei carabinieri
25 novembre 2025 | 17.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I carabinieri in prima linea contro la violenza sulle donne: in occasione del 25 novembre l'Arma ha organizzato una campagna di comunicazione e responsabilizzazione che mira a rafforzare la consapevolezza e l’impegno sul tema e per dire 'no' a qualsiasi forma di comportamento violento o discriminante, sia fisico che psicologico.

La diffusione di materiale informativo, di locandine e video sui principali canali social dell’Arma, oltre alle numerose interviste di carabinieri particolarmente impegnati nella specifica attività, rappresentano strumenti utili a incoraggiare le vittime affinché denuncino ciò che subiscono.

Nella stessa prospettiva, è stato realizzato uno spot con la partecipazione dell’attrice Cristiana Capotondi, che richiama i concetti di rispetto, ascolto e legalità, sottolineando la necessità di investire su un cambiamento culturale per un futuro senza violenza.

