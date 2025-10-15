circle x black
Ragusa, arrestato latitante Stracquadani: la sua ombra dietro sequestro giovane a Vittoria

Era ricercato dal giugno 2024 dalla Dda di Catania per tentato omicidio

15 ottobre 2025 | 09.32
Redazione Adnkronos
I poliziotti della Squadra mobile di Ragusa con quelli della Sisco di Catania hanno arrestato all'alba di oggi Gianfranco Stracquadaini, 50 anni, ricercato dal giugno 2024 dalla Dda di Catania per tentato omicidio. E' stato fermato in un appartamento a Comiso, nel ragusano. Aveva con se due pistole. Sembra che ci sia l'ombra di Stracquadaini anche dietro il sequestro lampo di un ragazzo avvenuto nelle scorse settimane a Vittoria.

"Con l'arresto del boss Gianfranco Stracquadaini abbiamo avuto la dimostrazione che lo Stato c’è e nella lotta alla mafia – in provincia di Ragusa – non arretra di un millimetro e anzi impiega tutti i suoi migliori uomini. Stracquadaini – ricercato da tempo della DDA di Catania – è stato assicurato alla giustizia: una splendida notizia e mi complimento con la Questura di Ragusa, con la Squadra Mobile di Ragusa, con il Commissariato di Vittoria, con il Servizio Centrale Operativo di Roma, con la SISCO di Catania che hanno agito in piena sinergia con il coordinamento della DDA etnea centrando un risultato importantissimo. Stracquadaini aveva dimostrato la sua pericolosità avanzando nelle gerarchie criminali specie per quanto riguarda il traffico di droga e gli accordi con la mafia albanese e c’è l’ipotesi che possa esserci la sua presenza dietro l’angosciante sequestro avvenuto di recente. Vittoria sarà ancora al centro delle qualificate attività antimafia messe in campo e i criminali non avranno tregua", afferma il senatore Salvo Sallemi di Fratelli d'Italia, componente della Commissione Nazionale Antimafia.

