Crosetto alla riunione dei Ministri della Difesa della NATO

“Nell’attuale contesto geopolitico l’Alleanza è chiamata ad un ruolo ancora più determinante per la sicurezza collettiva. L’Italia sostiene con convinzione la necessità di rafforzare le capacità dell’Alleanza anche attraverso un maggior contributo del pilastro europeo della NATO”, ha dichiarato il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, a Bruxelles per la riunione ministeriale della Difesa della NATO. “Per essere efficaci dobbiamo aumentare l’efficienza, la resilienza e il ritmo produttivo dell’industria della difesa, che richiedono una migliore allocazione delle risorse, l’adozione di strumenti che rendano l’industria europea più interconnessa, reattiva e competitiva”, ha aggiunto Crosetto. I Ministri riuniti a Bruxelles hanno anche ribadito il fermo sostegno all’Ucraina, unica via per costruire una pace giusta e una sicurezza durevole. A margine della riunione, il Ministro ha incontrato i suoi omologhi di Albania, Belgio, Estonia, Grecia e Svezia. In particolare, sul colloquio con il collega greco, Nikos Dendias, Guido Crosetto ha riferito: “Italia e Grecia sono unite da un’amicizia storica e dalla stretta collaborazione sia in ambito NATO che UE. In particolare, abbiamo affrontato il tema della sicurezza nel Mediterraneo allargato, della collaborazione tra le nostre Forze Armate, soprattutto tra le Marine Militari e dell’opportunità di collaborare nell’industria della difesa”. Proficuo anche l’incontro con il Ministro della Difesa dell’Estonia, Hanno Pevkur, con cui, tra l’altro, sono stati approfonditi gli ambiti della difesa aerea e missilistica integrata, della collaborazione nel settore dell’Intelligenza Artificiale.

Link al comunicato del Ministero della Difesa.