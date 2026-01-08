303.000 visitatori al Vittoriale degli Italiani nel 2025

Il 2025 si è chiuso per il Vittoriale degli Italiani, la dimora del poeta e scrittore Gabriele d'Annunzio sul lago di Garda, con un massimo storico: 303.000 visitatori. La conferma dei numeri di affluenza dell'anno precedente indica che il lavoro svolto dal Vittoriale sta dando risultati solidi e duraturi, spiega il presidente della Fondazione di Gardone Riviera (Brescia), Giordano Bruno Guerri: "l'impegno negli studi, nella ricerca e nella valorizzazione degli archivi, insieme a una programmazione di eventi capace di aprire il complesso dannunziano a un pubblico sempre più ampio, nazionale e internazionale, dimostra che la strada intrapresa è quella giusta".

Dichiara Guerri: "Nel marzo del 2025 abbiamo celebrato il cinquantesimo anniversario dell’apertura al pubblico della Prioria, alla presenza - affettuosa, non solo formale - del ministro Alessandro Giuli e inaugurato l'ologramma di Gabriele d'Annunzio, creato per rispondere a qualsiasi domanda del pubblico e consentire un rapporto diretto con il Vate, la sua voce, la sua immagine, il suo pensiero. Meno di un anno dopo abbiamo deciso di rifarlo daccapo, per migliorarne l’aspetto e correggere alcuni limiti e difetti dell’IA, com’è nel potere e nel dovere dell’intelligenza umana. È una dimostrazione ulteriore della nostra volontà di migliorare sempre, di non accontentarsi, di offrire sempre di più ai visitatori. I nostri visitatori ci hanno premiato anche quest’anno, aumentando fino al massimo storico, sia pure per poche centinaia, oltre le 303.000 unità: nonostante la chiusura - da settembre, per il restauro e finalmente l'illuminazione - del Mausoleo; e per il rifacimento ex novo dell'Auditorium. Le due opere comportano un notevolissimo impegno economico, progettuale, lavorativo, ma nel prossimo marzo inaugureremo entrambe, per offrire un Vittoriale degli Italiani sempre più bello, sempre più degno del suo creatore e del nostro grande Paese".

Nel corso dell'anno passato, inoltre, 102 studiosi hanno frequentato gli Archivi e le Biblioteche, oltre 800 studenti delle scuole primarie e secondarie provenienti da tutta Italia hanno partecipato al progetto annuale di GardaMusei Scuole, sono state 8 le mostre inaugurate e 35 gli eventi tra le feste del Vittoriale e le manifestazioni culturali ospitate. "Questi risultati continuano a collocare il Vittoriale tra le case museo più visitate al mondo, non solo per il valore del patrimonio conservato, ma anche per un modello di gestione attento ed efficace, di impresa culturale capace di dialogare con il pubblico di oggi", conclude Guerri. (di Paolo Martini)