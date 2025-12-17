circle x black
A Paolo Ruffilli il Premio Laurentum per la Poesia

Il premio consegnato al poeta durante la cerimonia di premiazione della XXXIX edizione del Premio Laurentum per le Arti

A Paolo Ruffilli il Premio Laurentum per la Poesia
17 dicembre 2025 | 08.05
Redazione Adnkronos
Al poeta Paolo Ruffilli il Premio Laurentum per la Poesia, consegnato durante la cerimonia di premiazione della XXXIX edizione del Premio Laurentum per le Arti nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati, a Palazzo Montecitorio.

“Il nome di Paolo Ruffilli - recita la motivazione - coincide con la vita della poesia italiana più libera e cosmopolita dagli Anni 70 a oggi. Reatino - ma orgogliosamente forlivese di sangue, città dove ha esordito per la Forum (e già solo per questo premiabile) - è poeta nomade nel mondo capace di portare la sua voce in molte lingue con edizioni e presenza a festival prestigiosi in ogni continente”.

Ruffilli “è sempre rimasto fedele a un valore alto e spirituale della poesia, intesa come fenomeno di conoscenza profondo e sottile della esistenza umana in tutte le sue sfaccettature, dalle esperienze amorose a quelle civili, dalle ‘stanze del cielo’ e dagli ‘affari di cuore’ alle ‘cose del mondo’ per citare alcuni dei suoi titoli pubblicati dai maggiori editori italiani. La sua voce ha destato l’attenzione di intellettuali come Roland Barthes e poeti come Attilio Bertolucci e Yves Bonnefoy e di critici di valore come la compianta Bianca Garavelli e il nostro Paolo Lagazzi. Generoso anche nella sua cura editoriale a favore di tanti poeti italiani e della traduzione di ottimi stranieri, Ruffilli sembra addivenire a una sorta di resa delle parole alla impossibilità di afferrare le cose. Eppure affianca a questa specie di disincanto, il sospetto tra ribaldo e infante che invece la poesia sì, altroché, se è buona poesia ci dice la verità sulle cose del mondo. E siamo quindi a premiarlo per questo sospetto meraviglioso”.

Premio Laurentum Poesia italiana Paolo Ruffilli
