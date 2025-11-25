circle x black
Cerca nel sito
 

Addio a 'Bibi', moglie e musa del disegnatore Sergio Staino: aveva 74 anni

sponsor

Bruna Pinasco è morta a poco più di due anni dal vignettista

Sergio Staino con la moglie Bruna - Ipa
Sergio Staino con la moglie Bruna - Ipa
25 novembre 2025 | 15.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

E' morta oggi, martedì 25 novembre, Bruna Pinasco, moglie del disegnatore e vignettista satirico Sergio Staino. 'Bibi', come la chiamava il marito nelle sue celebri vignette, si è spenta all'età 74 anni a causa di una malattia incurabile. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal Comune di Scandicci, città alle porte di Firenze dove risiedeva la coppia, insieme alla famiglia.

La morte di Bruna è avvenuta a poco più di due anni dalla scomparsa di Staino, deceduto a 83 anni il 21 ottobre 2023. 'Bibi' nelle vignette era la moglie di Bobo, alter ego di Staino, e rappresentava il punto di vista femminile e complementare a quello del marito, che nutriva una grande fiducia nella sinistra italiana, senza però risparmiarle una severa autocritica.

Il cordoglio di Scandicci

"Voglio esprimere il dolore mio e di tutta la comunità di Scandicci per la perdita di una donna speciale - scrive in un messaggio la sindaca Claudia Sereni - Bruna Pinasco, con la sua presenza sempre discreta ma fondamentale, sapeva essere al centro delle relazioni insieme a Sergio. Aveva una straordinaria capacità di tenere insieme cose e persone, dall’attività di Sergio a quell’incredibile rete di amicizie che nella storia di questa coppia straordinaria ha saputo fare la differenza. 'Bibi' occupava un posto unico ed essenziale nelle vignette di Sergio, che non ha mai nascosto il grande amore per questa donna eccezionale, portatrice anche di un'altra cultura - quella peruviana - che arricchiva il modo in cui sapeva vivere e tenere unita la famiglia".

"La sua scomparsa - prosegue la prima cittadina - ci lascia un dolore profondo e una responsabilità ancora più grande nel custodire la memoria di due figure inscindibili. A soli due anni dalla morte di Sergio, oggi salutiamo anche lei. Farò di tutto affinché la sua figura possa essere valorizzata, perché la sua storia non è mai stata raccontata pubblicamente, anche per dare dignità al ruolo delle donne nella vita culturale del nostro Paese. Porteremo avanti gli impegni presi anche insieme alla Regione e alle altre istituzioni per valorizzare l'eredità culturale e artistica che questa grande coppia di 'scandiccesi' ci ha lasciato".

La camera ardente sarà allestita nei locali del Castello dell'Acciaiolo a Scandicci domani, mercoledì 26 novembre, dalle ore 13 alle 20.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sergio Staino Bobo e Bibi moglie Staino Bruna Pinasco
Vedi anche
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza