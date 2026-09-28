Al Vittoriale dopo la tempesta arrivano 620mila euro di aiuti. Guerri: 'Solidarietà straordinaria'

Arrivano nuovi sostegni per il Vittoriale degli Italiani, a poco più di due mesi dalla violenta ondata di maltempo che ha provocato danni al complesso monumentale e al parco dannunziano di Gardone Riviera, stimati in oltre 5 milioni di euro. In occasione della Festa d’autunno, la manifestazione organizzata domenica 27 settembre al Vittoriale per segnare la ripartenza dopo gli eventi meteorologici, sono stati annunciati contributi per complessivi 620mila euro. La Regione Lombardia, attraverso l’assessore Francesca Caruso, ha annunciato un contributo di 400mila euro. Altri 200mila euro arriveranno dal Consiglio regionale dell’Abruzzo, come comunicato dal presidente Lorenzo Sospiri, mentre il Comune di Limone sul Garda ha destinato 20mila euro al Vittoriale. Anche il Comune di Bardolino ha assicurato il proprio sostegno al percorso di recupero.

Ha dichiarato Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione che custodisce la casa-museo di Gabriele d'Annunzio: "Nella giornata di festa in cui il Vittoriale ha mostrato la propria capacità di ripartire, abbiamo ricevuto un segnale di solidarietà straordinario dalla Regione Lombardia, dal Consiglio regionale dell'Abruzzo, dal Comune di Limone sul Garda e dal Comune di Bardolino. Voglio ringraziarli pubblicamente. Sono gesti che hanno un valore concreto, ma anche profondamente simbolico: dopo la tempesta che ha colpito il Vittoriale il 17 luglio, sapere di poter contare sulla vicinanza delle istituzioni e dei territori ci dà ulteriore forza per guardare avanti. Il Vittoriale appartiene alla storia e alla cultura italiana, e questa solidarietà dimostra ancora una volta che la sua tutela e il suo futuro sono una responsabilità condivisa".

Durante la Festa d’autunno sono stati presentati gli interventi di recupero già avviati, i dati aggiornati delle donazioni raccolte attraverso il progetto Art Bonus e le iniziative di solidarietà. Tra gli interventi simbolici c’è stata anche la ripiantumazione dei 33 cipressi abbattuti dalla tempesta, destinata a rappresentare la rinascita del parco dannunziano. La ripresa si accompagna inoltre a nuovi progetti e spazi, tra cui quattro mostre e la presentazione della Foresteria Il Convento, destinata a studiosi e ospiti. "Il Vittoriale ha attraversato la tempesta e ora riparte - ha affermato Guerri - Ripiantumare i cipressi abbattuti è un gesto simbolico e un impegno concreto verso il futuro del Parco: significa curare, far crescere, perché un luogo unico al mondo possa essere trasmesso integro alle prossime generazioni. Per questo, durante l’estate, abbiamo lanciato l’appello per l’Art Bonus. Chi sostiene il Vittoriale contribuisce a proteggere un patrimonio che appartiene a tutti. La Festa d’autunno è il nostro modo di dimostrare che il Vittoriale continua a essere un luogo di assidua creazione e di assidua perfezione, come lo volle d’Annunzio, e che non smette di guardare al futuro".

La stagione autunnale del Vittoriale è accompagnata da quattro nuove esposizioni, visitabili fino al 7 marzo 2027. Al Museo d’Annunzio Segreto è allestita "Magia libertina" di Claudio Vino, dedicata all’universo femminile dannunziano e alla dimensione erotica e sensuale del poeta. Al Golfo Nascosto è presentata "Luz Herida / Luce Ferita", mostra fotografica di Tomás Quiroga, curata da Miguel Ángel Felipe, con 25 opere dedicate alla memoria, all’identità e ai temi dell’appartenenza e dello sradicamento. Casa Cama ospita invece "Adolfo Wildt e Gabriele d’Annunzio", progetto dell’artista visiva Anna Cerofolini, con 27 disegni dedicati al dialogo tra le opere dei due autori. Infine, al Mas è proposto "La notte ha la sua via. Per un nuovo canto", di Naby, a cura di Giordano Bruno Guerri. Il progetto, ispirato alla Contemplazione della morte di d’Annunzio, propone un percorso tra vestali e aeromaschere realizzate in carta, ceramica e metallo, attorno al Mas 96, il celebre motoscafo custodito al Vittoriale. (di Paolo Martini)