circle x black
Cerca nel sito
 

Anna Bisogno racconta la 'Tv espansa' tra piattaforme, social network e Ia

sponsor

Nel libro pubblicato da Carocci l'autrice analizza come è cambiato il piccolo schermo negli ultimi decenni

Anna Bisogno racconta la 'Tv espansa' tra piattaforme, social network e Ia
11 marzo 2026 | 17.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La televisione, in questi decenni, è cambiata radicalmente. Non è scomparsa ma si è spostata e vive altrove. Si trova nelle connessioni di un pubblico che scrolla gli smartphone, i tablet e abita le piattaforme, dove gli algoritmi decidono cosa vedere e il racconto si mescola al consumo. E' la tesi che sostiene Anna Bisogno, docente all’Universitas Mercatorum, dove insegna Cinema, Radio e Televisione nel saggio 'Tv espansa. Piattaforme, social network, Ia' pubblicato da Carocci. "In Italia - spiega Bisogno - la televisione ha accompagnato le trasformazioni del Novecento e del XXI secolo: dalla paleotelevisione pedagogica, alla neotelevisione costruita sul dialogo con il pubblico (Eco 1983); dal modello centralizzato del servizio pubblico al sistema competitivo delle reti commerciali; fino alla fase digitale che la proietta in un ecosistema espanso, in cui dialoga con piattaforme, algoritmi e comunità connesse". Un'evoluzione che di fatto ha cambiato il 'volto' del piccolo schermo dando vita a un nuovo mondo in cui la televisione si ibrida con il linguaggio dei social, si frammenta in clip, si ricompone in meme e si estende nei format digitali.

Si tratta di una televisione espansa che dialoga con l’intelligenza artificiale, costruisce archivi infiniti e personalizza gusti e sguardi. Un arcipelago di pratiche, linguaggi e dispositivi in cui i dati partecipano al processo creativo, orientano le narrazioni, plasmano ritmi e formati, ridefinendo il ruolo degli autori e il senso stesso della scrittura. Nel contesto italiano, la televisione lineare entra in osmosi con piattaforme e social media, dando vita a un modello eterogeneo in cui si riconfigurano le modalità di partecipazione dello spettatore e la visione si trasforma in esperienza condivisa e continua. "La televisione espansa - osserva l'autrice - è dunque un dispositivo culturale stratificato e contraddittorio, in cui convivono possibilità di inclusione e dinamiche di esclusione, sperimentazioni estetiche e logiche di controllo, rituali collettivi e frammentazioni individualizzate". ﻿

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
televisione espansa piattaforme social network intelligenza artificiale
Vedi anche
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza