Arte: Bracco (Fondazione Bracco), 'applicare diagnostica ad arte ha aperto a nuove conoscenze'

"Questo progetto, che è cresciuto negli anni, nasce dall'idea di applicare alle opere d'arte le tecnologie diagnostiche che normalmente vengono adottate per le persone. Questo approccio ha consentito di ottenere una serie di approfondimenti e di nuove conoscenze assolutamente non prevedibili". Con queste parole Diana Bracco, presidente di Fondazione Bracco e del Gruppo Bracco, è intervenuta alla visita in anteprima dell'esposizione "Art from Inside. Capolavori svelati tra arte e scienza", nata dal progetto multidisciplinare della Fondazione e prodotta con Palazzo Reale, in collaborazione con 24 Ore Cultura-Gruppo 24 Ore. Promossa dal Comune di Milano-Cultura e aperta al pubblico dal 9 ottobre al 6 gennaio, la mostra multimediale svela ciò che si nasconde dietro ai capolavori pittorici dipinti tra il '400-'700 grazie all'ausilio di tecnologie avanzate, come la Tac, i raggi x, la spettroscopia e la riflettografia infrarossa.