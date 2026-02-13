circle x black
Cerca nel sito
 

Arte: Fnm 'adotta' il "Santo barbuto con Libro" del Duomo di Milano e gli restituisce splendore

sponsor

13 febbraio 2026 | 17.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fnm ha svelato oggi a Milano, presso Piazzale Cadorna, la statua del "Santo barbuto con Libro", restaurata nell'ambito del progetto 'Adotta una statua' promosso a partire dal 2020 dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano al fine di sostenere le attività di salvaguardia, valorizzazione e tutela del patrimonio artistico della Cattedrale, restituendo splendore ad alcune delle sue sculture rimosse dal monumento, nel corso dei secoli, per motivi conservativi. L'opera restaurata prende il posto di quella ottocentesca di "San Abdon", che è rimasta visibile al pubblico a partire da giugno 2022, quando Fnm ha aderito al progetto della Veneranda Fabbrica del Duomo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video
Nato, Serino sul passaggio di Napoli e Norfolk agli europei: “Non è un disimpegno Usa”
News to go
Stellantis, cambiano regole smart working
Sanremo, l'emozione dei Big al Quirinale: "Mattarella riconosce il valore della musica" - Video
Viviano: "Obbligati a versare contributi, vogliamo sapere dove sono finiti soldi"
Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video
News to go
Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione
Milano Cortina, Lollobrigida: "Non mi sono arresa grazie a mio figlio. Commenti? Ci sono rimasta male" - Video
Milano Cortina, con oro Brignone giornata storica per lo sport italiano: le videonews dal nostro inviato
News to go
Dal Sistema Albania alla stretta sui ricongiungimenti, le norme del ddl Immigrazione
Buonfiglio: "Brignone? Prestazione che entra nella storia, italiani i migliori"
Milano Cortina, Garante: "Spostare scioperi aerei fuori dal calendario dei Giochi"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza