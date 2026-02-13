Arte: Fnm 'adotta' il "Santo barbuto con Libro" del Duomo di Milano e gli restituisce splendore

Fnm ha svelato oggi a Milano, presso Piazzale Cadorna, la statua del "Santo barbuto con Libro", restaurata nell'ambito del progetto 'Adotta una statua' promosso a partire dal 2020 dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano al fine di sostenere le attività di salvaguardia, valorizzazione e tutela del patrimonio artistico della Cattedrale, restituendo splendore ad alcune delle sue sculture rimosse dal monumento, nel corso dei secoli, per motivi conservativi. L'opera restaurata prende il posto di quella ottocentesca di "San Abdon", che è rimasta visibile al pubblico a partire da giugno 2022, quando Fnm ha aderito al progetto della Veneranda Fabbrica del Duomo.