Arte, Fontana (Regione Lombardia): "Adotta una statua porta bellezza e valorizza patrimonio"

Il progetto 'Adotta una statua', "valorizza il patrimonio e se ne prende cura", oltre a rendere più belli "i luoghi pubblici dove la gente si ritrova. Perché la bellezza, secondo me, aiuta anche a diffondere il senso di legalità: di fronte a una cosa bella è più difficile mettersi nelle condizioni di commettere qualche cosa di illegittimo". E' quanto affermato da Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, in occasione della cerimonia di svelamento della statua "Santo barbuto con Libro", restaurata nell'ambito del progetto "Adotta una statua", lanciato dalla Veneranda Fabbrica del Duomo. Obiettivo dell'iniziativa, a cui aderiscono diverse aziende tra cui il Gruppo Fnm, è quello di valorizzare il patrimonio storico e artistico della Cattedrale di Milano.