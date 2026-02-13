circle x black
Cerca nel sito
 

Arte, Fontana (Regione Lombardia): "Adotta una statua porta bellezza e valorizza patrimonio"

sponsor

13 febbraio 2026 | 13.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il progetto 'Adotta una statua', "valorizza il patrimonio e se ne prende cura", oltre a rendere più belli "i luoghi pubblici dove la gente si ritrova. Perché la bellezza, secondo me, aiuta anche a diffondere il senso di legalità: di fronte a una cosa bella è più difficile mettersi nelle condizioni di commettere qualche cosa di illegittimo". E' quanto affermato da Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, in occasione della cerimonia di svelamento della statua "Santo barbuto con Libro", restaurata nell'ambito del progetto "Adotta una statua", lanciato dalla Veneranda Fabbrica del Duomo. Obiettivo dell'iniziativa, a cui aderiscono diverse aziende tra cui il Gruppo Fnm, è quello di  valorizzare il patrimonio storico e artistico della Cattedrale di Milano.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Sanremo, l'emozione dei Big al Quirinale: "Mattarella riconosce il valore della musica" - Video
Viviano: "Obbligati a versare contributi, vogliamo sapere dove sono finiti soldi"
Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video
News to go
Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione
Milano Cortina, Lollobrigida: "Non mi sono arresa grazie a mio figlio. Commenti? Ci sono rimasta male" - Video
Milano Cortina, con oro Brignone giornata storica per lo sport italiano: le videonews dal nostro inviato
News to go
Dal Sistema Albania alla stretta sui ricongiungimenti, le norme del ddl Immigrazione
Buonfiglio: "Brignone? Prestazione che entra nella storia, italiani i migliori"
Milano Cortina, Garante: "Spostare scioperi aerei fuori dal calendario dei Giochi"
Niscemi, sopralluogo del procuratore Vella nella zona della frana - Video
News to go
Euro digitale, Eurocamera chiamata a votare due emendamenti
News to go
Rider sfruttati, inchiesta su Glovo a Milano


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza