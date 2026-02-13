circle x black
Arte, Gibelli (Fnm): ''Santo barbuto con un libro' vuole risvegliare cultura della lettura"

13 febbraio 2026 | 13.10
"Abbiamo scelto" di proseguire il nostro impegno nel progetto "Adotta una statua" sostenendo il restauro "del 'Santo barbuto con un libro' anche per ricordare che, un tempo, il viaggio era uno spazio utile per lo studio, per il ripasso scolastico e per le letture, anche cartacee. Oggi, nell'idea di velocità ed efficienza, si è un po' perso questo senso di appartenenza alla cultura della carta, e vogliamo rappresentarlo così". Così Andrea Gibelli, presidente Fnm, intervenendo alla cerimonia di svelamento della statua "Santo barbuto con Libro", restaurata nell'ambito del progetto "Adotta una statua" della Veneranda Fabbrica del Duomo, che ha per obiettivo la valorizzazione del patrimonio storico e artistico della Cattedrale di Milano. Il restauro dell'opera scultorea è stato reso possibile anche grazie alle donazioni di Gruppo Fnm che sostiene l'iniziativa.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
