Biennale arte, Padiglione Iran chiuso

Il Padiglione dell’Iran per la 60/a Esposizione internazionale d’Arte della Biennale di Venezia era ancora chiuso stamattina, anche dopo l’apertura al pubblico della Mostra. Ma nella Chiesa di San Samuele, proprio accanto a Palazzo Malipiero, dove era annunciata l’esposizione “Of zone Essence is the Human Race”, degli artisti Fatemeh Ghafourian, Zenaib Ashoori Dahnehsari, M. Saber Sheykh Rezaei, Rasool Rabiei dehnavi e Hossein Mohseni, può invece essere visitata “Beati pacifici. The Disasters of War and the Hope for International Peace”, opere di artisti del passato, come Jacques Callot o Francisco Goya, e contemporanei, fra cui i fratelli Jake and Dinos Chapman, della collezione Bailey, a in cui vengono descritti appunto gli orrori della guerra. Una vicinanza solo casuale, per gli organizzatori. Comunque, un auspicio.