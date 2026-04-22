'Blowing Figures into Space', a Stoccolma il nuovo progetto di Davide Rivalta ﻿

Inaugurata martedì 21 aprile a Stoccolma la prima fase del progetto open-air 'Blowing Figures into Space' dello scultore bolognese Davide Rivalta. L’inaugurazione si è svolta nella piazza di Mynttorget, luogo di grande rilievo della città vecchia della capitale svedese, posizionato tra il Palazzo Reale e il Parlamento. All’inaugurazione sono intervenuti l’Ambasciatore d’Italia in Svezia Michele Pala, il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma Francesco Di Lella, il balivo del Palazzo Reale Erik Kampmann e l’artista Davide Rivalta. Il progetto, promosso dall’Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in Svezia e la Fondazione C.M. Lerici e con il supporto della Casa Reale Svedese, dei Parchi Reali e della Città di Stoccolma, si articola in due fasi. La prima fase consiste nel leone imponente a Mynttorget e altri cinque animali nel cortile dell’Istituto. La seconda fase invece si inaugura il 29 agosto 2026 e vedrà l’arrivo di altre sculture in alcuni dei parchi più amati di Stoccolma: Ladugårsdsgärdet e Hagaparken.

In totale tredici imponenti sculture in bronzo o alluminio raffiguranti leoni, rinoceronti, bufali e orsi, saranno collocate in alcuni dei luoghi più simbolici della capitale in un dialogo continuo tra arte, paesaggio urbano e natura. Con questo progetto Rivalta propone una riflessione potente sulla presenza animale nello spazio pubblico e sulla relazione fra l’essere umano e il mondo naturale. Le sue sculture, posizionate direttamente sul terreno senza piedistalli, emergono come apparizioni familiari e al contempo stranianti, creando un’interferenza poetica nel tessuto urbano della città. Il progetto animerà la città di Stoccolma fino al 31 agosto 2027.

Davide Rivalta (Bologna, 1974) ha esposto in prestigiosi musei e istituzioni in Italia e all’estero. Dal 2019 due suoi leoni sono in esposizione permanente presso il Palazzo del Quirinale. Le sue installazioni urbane sono state ospitate, tra gli altri, ad Antibes, Neuchâtel, Oslo, Dublino, Riyadh e Washington. Con 'Blowing Figures into Space', Rivalta porta a Stoccolma la sua poetica visionaria: una 'migrazione' silenziosa e maestosa che invita a riconsiderare la nostra convivenza con il mondo naturale attraverso la forza simbolica e fisica della scultura.