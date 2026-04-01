Bper: nel Barocco la donna simbolo di virtù e passioni

Peruzzi: "Figura centrale e poliedrica, tra valori morali, realtà quotidiana e sensualità" Modena – Nella pittura barocca la figura femminile emerge come protagonista assoluta, capace di incarnare valori morali e tensioni emotive. "Sboccia come simbolo e portatrice di virtù", spiega la curatrice della mostra Lucia Peruzzi, sottolineando il ruolo centrale della donna nell'immaginario del Seicento. Un linguaggio artistico che unisce realtà e teatralità: da un lato una pittura legata alla vita quotidiana, dall'altro un'espressione ricca di esuberanza, sentimenti e sensualità. In questo contesto, la figura femminile diventa un soggetto privilegiato proprio per la sua capacità di racchiudere molteplici significati. "Si presta a letture diverse e stratificate", osserva Peruzzi, evidenziando come questa complessità renda ancora oggi attuale e affascinante la rappresentazione della donna nell'arte barocca.