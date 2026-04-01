circle x black
Cerca nel sito
 

Bper: nel Barocco la donna simbolo di virtù e passioni

sponsor

01 aprile 2026 | 12.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Peruzzi: "Figura centrale e poliedrica, tra valori morali, realtà quotidiana e sensualità" Modena – Nella pittura barocca la figura femminile emerge come protagonista assoluta, capace di incarnare valori morali e tensioni emotive. "Sboccia come simbolo e portatrice di virtù", spiega la curatrice della mostra Lucia Peruzzi, sottolineando il ruolo centrale della donna nell'immaginario del Seicento. Un linguaggio artistico che unisce realtà e teatralità: da un lato una pittura legata alla vita quotidiana, dall'altro un'espressione ricca di esuberanza, sentimenti e sensualità. In questo contesto, la figura femminile diventa un soggetto privilegiato proprio per la sua capacità di racchiudere molteplici significati. "Si presta a letture diverse e stratificate", osserva Peruzzi, evidenziando come questa complessità renda ancora oggi attuale e affascinante la rappresentazione della donna nell'arte barocca.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno, direttiva Ue per invertire la rotta
Anche cani e gatti vittime dei bombardamenti, in Libano il rifugio per salvarli dalla guerra - Video
News to go
Meteo, arriva il sole nel weekend di Pasqua e Pasquetta
Fenice, il pubblico protesta contro il sovrintendente: "Dimissioni, dimissioni" - Video
Gianni Morandi si racconta: "Dopo 60 anni 'C’era un ragazzo…' è ancora attuale"
News to go
Calano nel 2025 in Italia vendite bici ed e-bike: -4%
News to go
Guerra in Iran, gli effetti economici: non solo gas e benzina, ma rincari anche sui voli - Video
News to go
Maltempo, Abruzzo e Molise sommersi di neve: è ancora allerta rossa in tre Regioni
Crolla ponte sulla Fossaltina, le immagini choc - Video
Abodi: "Quando si 'buca' terzo mondiale per i vertici c'è coscienza individuale" - Video
Maltempo, frana sulla strada: Agnone isolata - Video
News to go
La primavera tarda ad arrivare: previsioni meteo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza