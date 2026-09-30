Burlisson (Groupama): "Partnership con Fai per prendersi cura dei territori"

“La partnership con il Fai è cresciuta nel tempo e si fonda su uno scopo comune: la protezione. Il Fai tutela il patrimonio artistico e culturale, noi proteggiamo cittadini, comunità e imprese”. Lo ha detto Philippe-Henri Burlisson, amministratore delegato e direttore generale di Groupama Assicurazioni alla presentazione a Roma delle giornate Fai d'autunno, in programma il 10 e 11 ottobre 2026 e sostenute dalla compagnia per il quarto anno consecutivo.

“Siamo Golden Donor del Fai fin dal 2011 e dal 2023 siamo partner delle Giornate d’Autunno. È una partnership cresciuta nel tempo”, ha spiegato Burlisson. “Il legame con il territorio per noi significa prossimità, vicinanza ai luoghi e alle persone che ci vivono. In Italia, ad esempio, assicuriamo oltre 300 enti pubblici, tra comuni e province, incluso il loro patrimonio immobiliare di valore storico-artistico. La protezione riguarda innanzitutto persone e imprese. Oggi proteggiamo oltre un milione di persone nei loro bisogni di tutti i giorni e assicuriamo circa 200mila imprese, a cui fanno capo oltre 1,6 milioni di dipendenti”, ha aggiunto.“Per le imprese, in particolare, il nostro ruolo è garantire resilienza e continuità, contribuendo a ricostituire il tessuto produttivo quando viene danneggiato. Solo nel 2025 abbiamo indennizzato 15mila sinistri per eventi atmosferici, incendi e altri danni”.

“Ma la prossimità passa anche dalla presenza sul territorio. Per questo continuiamo a sostenere una rete di oltre 750 agenti in Italia”, ha sottolineato Burlisson. “In un contesto di grande incertezza politica, economica e ambientale, come azienda possiamo avere un ruolo che va oltre quello di operatore economico: essere portatori di sicurezza e ambasciatori della prevenzione e anche custodi della bellezza”.