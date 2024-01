Casa Batlló: uno spettacolo gratuito di musica, storia e proiezioni luminose.

In collaborazione con: Casa Batlló

Barcellona è una città di straordinaria bellezza, fra le più famose mete turistiche internazionali grazie alle sue spiagge, la sua notevole architettura e, perché no, grazie anche alla sua vita notturna e al suo clima mediterraneo, caldo d’estate e mite d’inverno.

La città mantiene il suo fascino anche nei mesi più freddi, quando è immersa nella magia e nelle tradizioni natalizie.

Durante il periodo invernale la città catalana si riempie di straordinari eventi che catturano l’interesse dei residenti e dei moltissimi visitatori.

Fra questi, spiccano per interesse storico e artistico quelli che si tengono presso Casa Batlló, dove, nel periodo natalizio e invernale, l’architettura modernista catalana del genio Antoni Gaudí, si fonde con uno spettacolo gratuito e unico nel suo genere di luci e musica sulla facciata della Casa.

Casa Batlló, come altre opere celebri di Gaudí, è uno dei capolavori architettonici della capitale catalana e rappresenta, non solo una delle attrazioni principali della città, ma di tutta la Spagna.

Attualmente è aperta al pubblico come museo e attrazione turistica, pertanto i visitatori possono ammirarne l’interno e godere di una vista mozzafiato dalla sua terrazza sul tetto.

Casa Batlló è stata premiata durante i “Museums and Heritage Awards 2022”, riconosciuti come gli Oscar del settore museale, per la sua “Immersive Experience” nella categoria “Migliore mostra internazionale”.

Situata nel centralissimo Passeig de Gràcia, Casa Batlló è stata dichiarata nel 2005 Patrimonio dell’Umanità a testimonianza della sua importanza culturale e architettonica. La famosa Casa accoglie ogni anno 1 milione di turisti.

La sua costruzione, ad opera di Emilio Sala Cortés, uno dei professori di architettura di Antoni Gaudí, risale al 1877 e fu realizzata in uno dei quartieri più importanti del centro della città (Passeig de Gràcia). Nel 1903 i Batlló divennero i proprietari della casa e, alcuni anni dopo, tra il 1904 e il 1906, il ricco industriale Josep Batlló, incaricò il grande architetto modernista Antoni Gaudí di ristrutturare l’intero edificio.

L’idea di Batlló era quella di creare una dimora unica, per questo motivo diede carta bianca all’architetto che rispose con un capolavoro di design modernista dalla facciata ondulata, linee sinuose, finestre senza spigoli e un uso massiccio di ceramiche colorate, elementi caratterizzanti dell’intera struttura considerata una delle opere più creative di Gaudí. Casa Batllò divenne così uno degli esempi architettonici più originali del mondo.

E proprio in questo complesso magico e singolare che prende vita la visita notturna “Una Notte d'Inverno”: una manifestazione culturale, storica e artistica per adulti e bambini che hanno l’opportunità di assistere ad un particolare spettacolo basato sulla storia di Casa Batllò; un’esperienza che non lascerà nessuno indifferente, in quanto gli spettatori non sono semplici osservatori ma parte integrante dell’evento.

Attraverso una scenografia impressionante unita a proiezioni di luci, la visita notturna “Una notte d’Inverno” vi farà immergere nell’atmosfera e nella quotidianità dei personaggi che qui hanno vissuto nel secolo scorso.

Sarete trasportati in un ambiente familiare: seguendo le storie dei diversi protagonisti, potrete conoscere l’opera di Gaudí da una prospettiva differente e, senza dubbio, unica.

La visita notturna si terrà dal 17 Novembre 2023 al 18 Febbraio 2024 e sarà allestita all’interno delle stanze, mentre sulla facciata esterna di casa Batlló sarà possibile assistere ad un magnifico spettacolo di luci e musica dal 17 Novembre al 7 Gennaio.

Questa esperienza immersiva prevede la proiezione di luci e la presentazione delle storie familiari dei Batllò.

La colonna sonora dell’evento è a cura di Jordi Logán con la partecipazione di Sheila Blanco, inoltre l’attore e direttore Mario Gas interpreta la parte di Juan Carlos, l'antenato della famiglia Batllò che ha vissuto nella casa per anni e che illustrerà le storie familiari dei diversi personaggi.

La manifestazione è affascinante poiché le luci proiettate sulle pareti irregolari, sui balconi e sulle finestre creano un’atmosfera e delle immagini molto coinvolgenti per tutti.

L’ingresso alla visita notturna “Una notte d’Inverno” è gratuito per i bambini fino ai 12 anni e l’ultima entrata è prevista per le 20.45. La durata della visita è di circa un’ora. I visitatori potranno ascoltare guide vocali in: spagnolo, catalano, inglese, francese, italiano, coreano e cinese.

In conclusione, Barcellona si rivela una città che incanta i visitatori durante tutto l'anno, grazie alla sua storia, all'architettura straordinaria e agli eventi unici. La storia della famiglia Batllò, il magnifico lavoro e l'eredità di Gaudí insieme a un speciale evento natalizio, contribuiscono ad arricchire culturalmente visitatori proveniente da tutto il mondo.