Così in 'Italian Party' Giambalvo e Vitaliano raccontano la Roma festaiola

Esce da 89 Books un libro fotografico che ripercorre i momenti della vita notturna e non solo di una capitale sempre in bilico fra arte e trash

E' una Roma che - verrebbe da dire - mescola 'la Grande Bellezza' e Dagospia, più 'dannata che santa', quella che si specchia in 'Italian Party' un volume a firma di due fotografi Letizia Giambalvo e Vitaliano Napolitano, cui si debbono alcuni fra i più bei ritratti del mondo dello spettacolo ma anche le testimonianze - a volte anche trash - delle notti della capitale. Potrebbe sembrare una offesa chiamarli 'Paparazzi' se non fosse che nel loro fissare in immagini gli ambienti del cinema e i circoli mondani della capitale c'è - proprio come nell'originale felliniano - la capacità di andare oltre, trasformando l'istante nello specchio del suo tempo.

Edito dalla interessante casa 89Books, 'Italian Party' con i suoi 180 scatti frutto di una selezione accurata attraversa i party più esclusivi come i backstage di Muccassassina, con una curiosa attenzione all’ 'attovagliamento' che - spiegano Giambalvo e Napolitano, coppia nella vita e nel lavoro, "è una metafora, una sorta di specchio del nostro Paese, in cui imperversano l’avidità e il presenzialismo, mangiare a sbafo è “cool” e anche chi ha già tanto vuole ingozzarsi ancora di più".

"Il nostro lavoro - sottolineano - parte dalla fotografia umanistica che mette al centro l’uomo, per creare una sorta di studio antropologico. Durante un party tutto è esasperato ed eccessivo, e viene fuori il meglio e il peggio delle persone. Lì siamo tutti in qualche modo costretti a mostrare agli altri che ci stiamo divertendo, ma basta uno sguardo più attento per cogliere le vere emozioni in circolo". Una 'verità' che si ritrova nei ritratti che popolano Italian party, da Woody Allen a Monica Bellucci, da Bernardo Bertolucci a Matthew McConaughey.