Cultura: Pasinelli (Telethon), 'Premio Laurentum riconosce lavoro trasformativo Fondazione'

"La vittoria di questo premio è un grandissimo onore, anche perché quella dei vincitori è una rosa di persone illustri e meravigliose, quindi per me è stato molto lusinghiero. Credo che sia in realtà un premio alla Fondazione Telethon e al lavoro che ha fatto in questi anni, che è stato davvero trasformativo". Lo ha spiegato Francesca Pasinelli, consigliere d'amministrazione Telethon e vincitrice Premio Impegno solidale e Visione, durante la cerimonia di consegna dei riconoscimenti della 39esima edizione del Premio Laurentum per le Arti, alla Camera dei Deputati a Roma.