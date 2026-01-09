circle x black
Cerca nel sito
 

David Bowie, a 10 anni dalla morte esce la biografia 'Oltre lo spazio e il tempo'

sponsor

Non una semplice biografia ma un viaggio nell’universo di un artista che ha riscritto le regole della musica, dell’arte e dell’identità

David Bowie - Ipa
David Bowie - Ipa
09 gennaio 2026 | 09.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A 10 anni dalla morte di David Bowie, oggi venerdì 9 gennaio esce per Hoepli la biografia 'David Bowie. Oltre lo spazio e il tempo' di Paul Morley, uno dei biografi più autorevoli del mondo musicale britannico, giornalista di NME, autore anche del volume di successo 'The Age of Bowie'. La versione italiana - curata da Ezio Guaitamacchi, con la traduzione di Leonardo Follieri - è accompagnata da una prefazione scritta a quattro mani di Manuel Agnelli e Paolo Fresu.

Non una semplice biografia, ma un viaggio a struttura tematica dentro l’universo di un artista che ha riscritto le regole della musica, dell’arte e dell’identità. Dalla Londra ribollente degli anni ’60 alla Berlino sperimentale, dalla nascita di Ziggy Stardust al mistero del Duca Bianco, fino all’ultimo saluto cosmico di Blackstar: ogni tappa rivela un Bowie diverso, sempre un passo avanti al proprio tempo.

Il libro è diviso in capitoli che riflettono la natura duale dell’artista ('Fantasia e realtà', 'Sopravvivenza ed esistenza', 'Arte e morte', 'Est e Ovest', 'Caso e ordine', ecc.). Morley delinea il paesaggio culturale e sociale in cui Bowie si muove, ne racconta gli incontri, le ispirazioni, i timori, anche attraverso estratti di interviste e analisi di performance e collaborazioni, costruendo una sorta di playlist esistenziale, che va oltre le sue hit e mostra come l’artista abbia saputo anticipare estetiche e paure del XXI secolo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
David Bowie david bowie morte bowie morte david bowie biografia
Vedi anche
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza