Domani a Roma presentazione del libro "La geometria nascosta di Gioacchino da Fiore" di Geerits

Anche a Roma, dopo un tour di vari eventi in giro per l'italia e all'estero (Amsterdam), sarà presentato il l libro "La geometria nascosta di Gioacchino da Fiore' di Jaak Geerits. L'evento è in programma domani, alle ore 17, al Centro Culturale Calabrese 'Cassiodoro', sede dell'Associazione amici di San Francesco di Paola di cui è presidente il Cavaliere Vincenzo Rosario Cortese.

Lo scrittore, pittore e matematico Geerits, originario del Belgio, è arrivato in Italia nel 2016 grazie al gemellaggio delle città di Genk e San Giovanni in Fiore (Cosenza). Una volta in Calabria a Geerits era stato commissionato un dipinto da donare poi alla città. L'artista, sulla scorta dei suoi studi universitari, una volta visitata l'abbazia di S. Giovanni in Fiore, presumibilmente costruita sotto le indicazioni di Gioacchino da Fiore, e una volta visti i suoi disegni, ha captato subito il binomio tra fede e figure geometriche, intuendo il significato allegorico di figure come la sezione aurea, la spirale, la quadratura del cerchio. Nel libro si prendono in esame anche numeri, nomi, colori e simboli, per non parlare di piante e animali descritti dall'abate. Le figure mistiche e i testi di Gioacchino da Fiore sono scritti su pelle di vitello o di pergamena, ai tempi considerato materiale costoso, che scrittori ed artisti "non utilizzavano alla leggera". Ciò che veniva redatto sulla pelle di animale, quindi, doveva valere la pena di "tanta espressione", rileva l'autore.

"Per me è stato lampante -dichiara Geerits all'Adnkronos- ho visto i suoi disegni e subito ci ho visto geometria e matematica. Mi meraviglio del fatto che nessuno se ne sia mai accorto. La costruzione matematica e geometrica dei suoi disegni è avanti di duecento anni rispetto alla cultura del tempo. Sono sicuro che non sia un caso, era consapevole di ciò che stava facendo". Gioacchino da Fiore fu un abate, teologo e filosofo del XII secolo, citato anche da Dante Alighieri nella Divina Commedia ('il calavrese abate Giovacchino / di spirito profetico dotato') e inserito nel XII canto del Paradiso tra gli Spiriti sapienti della seconda corona. Abate dell’ordine cistercense, fondò nel 1189 un nuovo ordine monastico, detto in seguito florense, che ebbe il suo primo cenobio nei pressi di San Giovanni in Fiore.