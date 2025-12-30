'Fiducia' Parola dell'Anno 2025 supera 1 milione di interazioni

La parola "Fiducia", eletta Parola dell'Anno 2025 dalla Treccani, ha superato il traguardo di un milione di interazioni tra portale, social e newsletter. "Un risultato che testimonia l'interesse crescente del pubblico, con un coinvolgimento particolarmente forte da parte delle generazioni più giovani", fa sapere l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, che nel corso del 2025 ha celebrato i cento anni dalla fondazione.

Secondo quanto comunicato dall'Istituto, ragazzi e ragazze hanno letto, commentato, condiviso e rimesso in circolo il termine con curiosità, spirito critico e attenzione, contribuendo a rendere "Fiducia" non solo una parola di attualità, ma un concetto vivo che attraversa età, linguaggi e piattaforme diverse.

"Quando una parola attraversa età, linguaggi e piattaforme diverse, non è solo attuale: è viva", si legge nella nota Treccani pubblicata sui social. L'Istituto ringrazia tutti coloro che hanno partecipato, sottolineando come l'interesse dei giovani dimostri che "il futuro è già presente". (di Paolo Martini)