circle x black
Cerca nel sito
 

Dalla musica ai fumetti, Francesca Michielin firma una storia di 'Supergirl'

sponsor

Farà parte della nuova antologia internazionale 'Supergirl: Il mondo'

Francesca Michielin - Ipa
Francesca Michielin - Ipa
03 febbraio 2026 | 18.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La musica italiana incontra il mondo dei supereroi DC. Sarà la cantautrice Francesca Michielin , grande appassionata di fumetti, a firmare il soggetto della storia "made in Italy" contenuta nella nuova antologia internazionale 'Supergirl: Il mondo'. Il volume, annunciato da DC e pubblicato in Italia da Panini Comics, vedrà la collaborazione della sceneggiatrice Irene Marchesini e della disegnatrice Federica Croci, componendo un team creativo interamente al femminile. L'antologia cartonata di 184 pagine uscirà in contemporanea mondiale il 2 giugno e sarà disponibile in fumetteria, libreria e online. Il progetto segue il successo delle precedenti raccolte "Il mondo" dedicate a Batman, Joker e Superman, invitando i lettori a scoprire la Ragazza d'Acciaio attraverso la lente di 15 Paesi diversi, esplorando come la sua storia risuoni oltre i confini e le culture.

"Dopo Batman, Joker e Superman, sarà Supergirl la grande protagonista dell'antologia 'Il Mondo'", dichiara Marco Marcello Lupoi, Direttore Esecutivo Licensing and Publishing di Panini Comics. "Per il soggetto siamo partiti da una grande artista: Francesca Michielin. Questo trio all-girl darà vita a una Supergirl che non avete mai avuto il piacere di conoscere e che vi sorprenderà". Francesca Michielin spiega la sua visione del personaggio: "Scrivere una storia per Supergirl significa raccontare una ragazza a cui è stato chiesto di essere forte prima ancora di poter essere fragile. In questo soggetto ho voluto far emergere il lato più silenzioso di una supereroina: l'ansia, il dubbio e cosa succede quando anche i poteri sembrano venir meno. Perdere forza non significa perdere valore". "Unire due media diversi come musica e fumetto ha lo stesso divertente gusto di sfida", aggiunge la sceneggiatrice Irene Marchesini.

"Sono orgogliosa di poter collaborare a un progetto 'tutto al femminile' e spero che possa ispirare altre giovani donne a seguire tutti i loro traguardi", conclude la disegnatrice Federica Croci , sottolineando l'importanza della rappresentazione di genere. Oltre all'Italia, l'antologia includerà storie originali realizzate da talenti provenienti da Germania, Spagna, Brasile, Messico, Argentina, Camerun, Francia, Polonia, Turchia, Finlandia, Colombia, Serbia, Giappone e Stati Uniti, creando un mosaico globale che celebra una delle eroine più iconiche dell'universo DC.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
francesca michielin supergirl francesca michielin supergirl supergirl michielin
Vedi anche
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza