Il Friuli Venezia Giulia celebra Pinocchio nel bicentenario di Collodi

Nel conto alla rovescia verso il bicentenario della nascita di Carlo Collodi (24 novembre 1826 – 24 novembre 2026), il Friuli Venezia Giulia anticipa le celebrazioni nazionali con la Giornata regionale della Lettura Un libro lungo un giorno, venerdì 30 ottobre, per celebrare il valore della lettura nel segno di Pinocchio, il burattino più famoso del mondo. Presentata nella mattinata di oggi a Trieste – nel Palazzo della Regione FVG in Piazza Unità - la Giornata della Lettura 2026 proporrà una maratona di oltre 100 eventi a cura del progetto LeggiAMO 0-18 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Lettori e lettrici di ogni latitudine sono invitati a partecipare raccontando il proprio Pinocchio con l’hashtag #ullug2026.

«Leggere – sottolinea il Vicepresidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Assessore alla Cultura e Sport Mario Anzil – è il primo esercizio di libertà, perchè insegna a conoscere, a confrontare, a dubitare, ad acquisire la capacità di pensare. Il bicentenario di Collodi è l’occasione per ricordarlo con un libro che sembra parlare ai bambini e invece interroga tutti, sul valore della verità e sulla fatica di diventare sé stessi. Gli appuntamenti di "Un libro lungo un giorno" toccheranno l’intera regione e ci dicono che la lettura può abitare ogni luogo. Anche per questo la Regione la sostiene fin dalla primissima infanzia».

Il bicentenario della nascita di Carlo Collodi verrà festeggiato attraverso una maratona legata alle pagine di Pinocchio: cuore pulsante della Giornata sarà l’incontro-evento con la nota illustratrice Nicoletta Costa, che firma il Manifesto della Giornata della Lettura 2026, venerdì 30 ottobre, alle ore 16.30 nel Castello di Miramare a Trieste. «L’appuntamento– spiega Guido Comis, direttore del Museo storico e Parco del Castello di Miramare – si inserisce in un progetto di collaborazione, “LeggiAMO al museo”, che si è esteso progressivamente da Miramare alla rete dei Musei nazionali del Friuli Venezia Giulia». Sarà l’occasione per raccontare e leggere in anteprima assoluta il volume Il mio Pinocchio, in uscita per LibriVolanti con le illustrazioni di Nicoletta Costa e i testi della scrittrice Giusi Quarenghi. Al Castello di Miramare anche un percorso espositivo con 20 edizioni storiche di Pinocchio, provenienti dalle collezioni della Biblioteca civica Attilio Hortis di Trieste e della Biblioteca comunale Diffusa, inclusa una rarissima copia originale dell’edizione Felice Paggi 1883, la prima pubblicazione integrale del Pinocchio di Collodi. Sempre venerdì 30 ottobre, in tutto il Friuli Venezia Giulia di scena Chi trova Pinocchio trova un tesoro!, in oltre 200 sedi tra scuole e biblioteche, e tante iniziative a Udine con la Biblioteca Joppi, a Trieste con la Biblioteca Stelio Mattioni, a Opicina con letture di Pinocchio in italiano e sloveno, e a Fiumicello Villa Vicentina, San Pier d’Isonzo, Ronchi dei Legionari, Aquileia, Codroipo, Corno di Rosazzo, Reana del Rojale, Brugnera, Aviano. In arrivo sul canale Spreaker di LeggiAMO il podcast Pinocchio alla Radio! realizzato con l’Area Giovani del CRO di Aviano e il gruppo “Microbi dal cuore grande” dell’ospedale civile di Pordenone.