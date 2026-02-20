circle x black
Cerca nel sito
 

'Il giudice gentiluomo', biografia di Severino Santiapichi

sponsor

Il volume di Salvatore Lordi in libreria dal 27 febbraio

'Il giudice gentiluomo', biografia di Severino Santiapichi
20 febbraio 2026 | 09.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un magistrato capace di attraversare le stagioni più drammatiche della Repubblica senza cedere alla spettacolarizzazione, mantenendo integrità, misura e una radicale fedeltà alla legge. È il ritratto del servitore dello stato che Salvatore Lordi descrive ne 'Il giudice gentiluomo. Vita di Severino Santiapichi', libro pubblicato da Bibliotheka Edizioni in uscita il prossimo 27 febbraio (Pagine 400 – prezzo di copertina 19 euro), dedicato all’ex presidente della Corte d’Assise di Roma protagonista di alcuni dei processi più delicati della storia italiana.

Il volume – arricchito dalla prefazione di Walter Veltroni e dalla premessa del presidente dell’ANM Cesare Parodi – ricostruisce la figura di Santiapichi nel centenario della nascita, restituendo la biografia di un uomo che, dietro ruoli esposti e responsabilità enormi, mantenne sempre discrezione, senso delle istituzioni e la volontà di non essere mai “personaggio”. Dall’attentato a Giovanni Paolo II al processo Moro-bis, passando per gli anni più tesi della violenza politica, Santiapichi scelse una giustizia che non urla, che non diventa slogan, che non si presta all’arena mediatica.

Veltroni invita a leggere Santiapichi a partire dall’uomo, dalle radici siciliane, dalla biblioteca paterna, dai silenzi della casa: il terreno in cui nacque un’idea di giudizio improntata al dubbio, alla cultura e al rispetto. Parodi, invece, insiste sulla sua indipendenza di fondo: un giudice che garantì il diritto di difesa anche agli imputati che contestavano lo Stato, e che seppe resistere a pressioni politiche, emotive e mediatiche senza mai abbandonare i principi garantisti. Ne emerge la figura di un magistrato integerrimo, lontano dalle derive identitarie della giustizia-spettacolo, per il quale “integrità, professionalità e valore” non erano qualità accessorie, ma le condizioni stesse della democrazia. Non solo una biografia, ma una riflessione civile su cosa significhi giudicare in un Paese attraversato da conflitti, trasformazioni e ferite profonde.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
giudice gentiluomo biografia magistrato integrità misura fedeltà alla legge
Vedi anche
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza