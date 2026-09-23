Domenica 27 settembre alle ore 17.30 a Villa Marigola (San Terenzo di Lerici) la cerimonia di conferimento del Premio LericiPea, assegnato, come ogni anno, ad una delle voci più autorevoli della poesia contemporanea internazionale. Raffinato intellettuale cinese, ma anche Poeta ribelle di grande personalità, alla fine degli anni '70 Yang Lian ha sfidato le convenzioni e il potere politico attraverso la cosiddetta "poesia oscura". Non ha mai accettato compromessi con il totalitarismo, una presa di posizione che lo ha portato all'esilio definitivo dopo il massacro di Piazza Tienanmen nel 1989. Vive la sua condizione di “sradicamento” non come un silenzio forzato, ma come una condizione universale dell'uomo moderno e un punto di osservazione critico sul mondo. Un ponte tra culture: profondamente legato alla memoria della Cina antica e tragica, possiede una cultura cosmopolita che si nutre dei grandi maestri della poesia occidentale, trasformando la propria voce in un presidio di resistenza civile e di scavo filosofico. Le sue opere sono oggi state tradotte in oltre trenta lingue. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il Premio Internazionale Nonino, il Premio Internazionale di Poesia Capri, il Premio Internazionale NordSud, il Premio Letterario Internazionale L’Aquila, il Premio Sulmona e, nel 2024, lo Zbigniew Herbert International Literary Award.

Un nuovo protagonista della poesia mondiale entra così nella storia del Premio LericiPea – Golfo dei Poeti, che dal 1954 porta a Lerici autori di primo piano della letteratura italiana e internazionale, mantenendo vivo il legame profondo tra questo territorio e la poesia. L’incontro sarà introdotto dal poeta e scrittore Giuseppe Conte, Presidente della Giuria del Premio. A dialogare con Yang Lian saranno Davide Rondoni e Irene Santori. In apertura, dopo i saluti istituzionali di Marco Russo, Sindaco di Lerici;, Pierluigi Peracchini, Sindaco della Spezia, Pierre Alexandre Popoff, Consigliere di Indirizzo Fondazione Carispezia, Andrea Cantadori, Prefetto della Spezia; il premiato Yang Lian leggerà un suo discorso ed un componimento inedito che ha scritto questo luglio 2026 e che ha voluto dedicare proprio a Lerici: 'Guardandoli partire'. Interverrà inoltre l’artista Marco Nereo Rotelli. Conduce Lucilla Del Santo, project manager del Premio LericiPea. Nella motivazione del Premio alla Carriera si legge: "Ben oltre qualsiasi facile esotismo, e oltre la retorica dell’inevitabile incontro tra la grande tradizione orientale e occidentale della poesia, incontro che dura da millenni, la voce di Yang Lian rappresenta a pieno titolo una delle voci più significative della poesia del passaggio di millennio".

"È per Lerici motivo di orgoglio ospitare a Villa Marigola la consegna del Premio LericiPea alla Carriera a Yang Lian, una delle voci più autorevoli della poesia contemporanea internazionale", sottolinea Marco Russo, Sindaco di Lerici. "Il LericiPea rappresenta da oltre settant’anni un elemento importante della nostra identità culturale e continua a mantenere vivo quel legame profondo tra Lerici e la poesia che appartiene alla storia stessa del nostro territorio. La presenza di Yang Lian rafforza inoltre la vocazione internazionale del Premio, creando attraverso la poesia un ponte tra culture, lingue e sensibilità diverse. Ringrazio tutti coloro che continuano a lavorare affinché questa importante tradizione sappia rinnovarsi e parlare al presente, portando ancora una volta a Lerici protagonisti di primo piano della cultura mondiale".

"Per Fondazione Carispezia, sostenere il Premio LericiPea significa confermare l’impegno nel valorizzare la cultura come bene comune e strumento di crescita per la comunità", dichiara Andrea Corradino, Presidente di Fondazione Carispezia. "La poesia, così come la letteratura, è un patrimonio che ha bisogno di essere custodito e rilanciato, e il nostro sostegno va proprio in questa direzione: dare continuità a un Premio storico che è diventato un punto di riferimento internazionale e offre nuove occasioni di incontro e riflessione per il nostro territorio".

"Con Yang Lian il LericiPea prosegue quel dialogo con le grandi voci della poesia internazionale che appartiene alla sua storia fin dalle origini", afferma Pier Gino Scardigli, Presidente del Premio LericiPea. "Premiare la sua carriera significa riconoscere un poeta che ha attraversato esperienze, culture e lingue diverse facendo della poesia uno spazio di libertà, ricerca e confronto con il proprio tempo. È proprio questa capacità di superare i confini, senza perdere profondità e identità, che continua a rendere il LericiPea un Premio vivo e contemporaneo, fedele alla vocazione internazionale del Golfo dei Poeti".