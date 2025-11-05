Su 'Topolino' torna Quacknik Spinner, alter ego in versione papero di Jannik Sinner. Nel numero 3650 in edicola da oggi, mercoledì 5 novembre, il settimanale a fumetti si prepara a celebrare l’adrenalina delle ATP Finals con una nuova e appassionante avventura a tema sportivo, 'Paperinik e le distrazioni finalistiche', scritta da Roberto Gagnor e disegnata da Alessandro Perina, autore anche della copertina dedicata al campione di tennis.

La trama

In questa nuova avventura ritroviamo il giovane asso del tennis insieme a un aiutante del tutto eccezionale: Paperinik! I due formano un’inedita coppia sul campo delle Finali P.d.P., prestigioso torneo riservato ai migliori tennisti del Calisota sponsorizzato da Zio Paperone in persona. Tra invenzioni ingegnose, trovate pubblicitarie e Bassotti in agguato, la competizione si trasforma in una gara di astuzia e sportività… tutta da seguire fino all’ultimo set.

Un altro omaggio di Topolino al tennis

In occasione delle Atp Finals, Panini Comics presenta anche 'Il tennis raccontato da Topolino', un nuovo Topolibro da collezione – disponibile sempre da oggi mercoledì 5 novembre, solo con Topolino 3650, in edicola, fumetteria e su Panini.it – che raccoglie alcune tra le più belle avventure dedicate allo sport della racchetta e ai suoi protagonisti. Tra "dritti e rovesci", la Banda Disney scende in campo per raccontare vicissitudini legate al mondo del tennis tra divertenti gag, improbabili onomatopee e simpatiche curiosità.

All’interno del volume – arricchito dalla prefazione firmata dalla giornalista sportiva Eleonora Cottarelli – si alternano storie ricche di "battute" come 'Zio Paperone e il coach inconsueto', avventura di esordio di Quacknik Spinner sulle pagine di 'Topolino' firmata da Roberto Gagnor e Alessandro Perina, la divertentissima 'Paperoga e il "servizio" imprevedibile' di Enrico Faccini, 'Topolino e la racchetta di sua maestà' di Sisto Nigro e Valerio Held, e altre storie dedicate a questo elegante e raffinato sport.