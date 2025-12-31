circle x black
La misteriosa morte del giornalista che seguiva l'Eroica: un giallo di Carlo Simonelli

"Una morte 'Eroica', per i tipi di Ediciclo, 292 pagine e 18€

La misteriosa morte del giornalista che seguiva l'Eroica: un giallo di Carlo Simonelli
31 dicembre 2025 | 13.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Prendi uno scombinato gruppo di giornalisti sportivi che, prima di tutto, non aspettano altro che arrivi la data della ciclostorica "L'Eroica", in una delle sue mille declinazioni, e metti che uno di questi per motivi misteriosi venga trovato assassinato. E' il nucleo del giallo di Carlo Simonelli, romano e collaboratore di Cyclinside, noto sito di tecnica e divulgazione di ogni aspetto della bicicletta fino a quello sportivo. La vicenda si svolge durante l'edizione di Montalcino, quella primaverile, della stranota corsa in bici vintage che ormai viene replicata in tutto il mondo (e che nel 2026 vedrà la sua prima edizione in Cina).

Il giallo gioca con tutti gli strumenti che gli appassionati del genere trovano accattivanti: il commissario disincantato, l'ispettore che preferisce i cani agli umani, una sorta di Brigitte Bardot molto meno attraente e con il tesserino di pubblica sicurezza, il poliziotto alle prime armi e regolarmente fuori strada, vittima ideale dei colleghi più adulti e cinici che infatti lo mandano a pedalare per decine, centinaia di chilometri sulle aspre colline polverose della Val d'Orcia su mezzi inadeguati anche per una passeggiata. Simonelli, che all'Eroica ci va davvero, trova il modo di far apparire tutto il variopinto circo mediatico e non solo che si ritrova intorno corsa più pazza del mondo (tra cui chi scrive) e di renderlo di volta in volta sia buffo sia consapevole del pericolo in cui versa.

Per i tipi di Ediciclo, nella collana Battiti, illustrato da Riccardo Guasco, brossura di 292 pagine, 18€.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
