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'La Via Astratta' di Roberto Floreani alla Galleria d'Arte Sacra dei Contemporanei di Milano

25 settembre 2026 | 13.30
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Dal 5 ottobre la mostra personale dell'artista, protagonista di spicco dell'Astrattismo in Italia

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