circle x black
Cerca nel sito
 

L'autoritratto del mangaka Tetsuo Hara agli Uffizi

sponsor

Ha consegnato il dipinto nelle mani del direttore del museo Simone Verde

L'autoritratto del mangaka Tetsuo Hara agli Uffizi
02 novembre 2025 | 18.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Prima volta agli Uffizi oggi pomeriggio per il grande autore di manga Tetsuo Hara, creatore del leggendario Ken il guerriero; nell'occasione, ha donato alla Galleria il suo autoritratto, diventando così il primo mangaka ad entrare nella prestigiosa collezione di autoritratti d'artista del museo, la più vasta al mondo.

Hara è arrivato accompagnato da una delegazione di Lucca Comics & Games, del quale quest'anno è ospite d'onore con una grande mostra dedicata alle sue tavole originali di Ken, 'Come un fulmine dal cielo' (alla quale gli Uffizi hanno contribuito prestando tre disegni cinquecenteschi di Baccio Bandinelli). Ad accoglierlo, al Gabinetto Disegni e Stampe della Galleria, il direttore Simone Verde e il capo della segreteria tecnica del Ministero della Cultura, Emanuele Merlino, in rappresentanza de ministro Alessandro Giuli, il quale ha donato al sensei una riproduzione della celebre statua Il pugile a riposo. Durante l'incontro, si è parlato della possibilità di collaborazioni future, ipotizzando anche una mostra dedicata ai manga da organizzare alle Gallerie.

Nel corso della visita, duranta oltre un'ora, Hara ha apprezzato il Tondo Doni e la Sala di Michelangelo e Raffaello, ma è rimasto estasiato soprattutto dal Laoocoonte di Baccio Bandinelli al punto da volere una foto di fronte alla leggendaria scultura, dichiarata fonte di ispirazione per l'opera centrale della sua esposizione a Lucca Comics & Games, intitolata il Salvatore nell'arena. Hara è stato insignito proprio quest'anno durante la manifestazione del prestigioso premio Maestro del Fumetto, ha donato l'autoritratto alle Gallerie nell'ambito della collaborazione vigente tra queste, il Mic e Lucca Comics & Games.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mangaka autoritratto Uffizi Lucca Comics & Games Ken il guerriero Baccio Bandinelli
Vedi anche
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza