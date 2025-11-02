L'autoritratto del mangaka Tetsuo Hara agli Uffizi

Prima volta agli Uffizi oggi pomeriggio per il grande autore di manga Tetsuo Hara, creatore del leggendario Ken il guerriero; nell'occasione, ha donato alla Galleria il suo autoritratto, diventando così il primo mangaka ad entrare nella prestigiosa collezione di autoritratti d'artista del museo, la più vasta al mondo.

Hara è arrivato accompagnato da una delegazione di Lucca Comics & Games, del quale quest'anno è ospite d'onore con una grande mostra dedicata alle sue tavole originali di Ken, 'Come un fulmine dal cielo' (alla quale gli Uffizi hanno contribuito prestando tre disegni cinquecenteschi di Baccio Bandinelli). Ad accoglierlo, al Gabinetto Disegni e Stampe della Galleria, il direttore Simone Verde e il capo della segreteria tecnica del Ministero della Cultura, Emanuele Merlino, in rappresentanza de ministro Alessandro Giuli, il quale ha donato al sensei una riproduzione della celebre statua Il pugile a riposo. Durante l'incontro, si è parlato della possibilità di collaborazioni future, ipotizzando anche una mostra dedicata ai manga da organizzare alle Gallerie.

Nel corso della visita, duranta oltre un'ora, Hara ha apprezzato il Tondo Doni e la Sala di Michelangelo e Raffaello, ma è rimasto estasiato soprattutto dal Laoocoonte di Baccio Bandinelli al punto da volere una foto di fronte alla leggendaria scultura, dichiarata fonte di ispirazione per l'opera centrale della sua esposizione a Lucca Comics & Games, intitolata il Salvatore nell'arena. Hara è stato insignito proprio quest'anno durante la manifestazione del prestigioso premio Maestro del Fumetto, ha donato l'autoritratto alle Gallerie nell'ambito della collaborazione vigente tra queste, il Mic e Lucca Comics & Games.