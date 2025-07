Libri: 'Fratture' di Davide Morina, viaggio nelle pieghe invisibili dell’umanità

'Fratture' di Davide Morina (in uscita su Amazon) è un viaggio nelle pieghe invisibili dell’umanità, dove la forza, nascosta nelle ferite invisibili dell'anima, racconta la fragilità e la resistenza di chi è stato messo ai margini. 'Fratture' è una raccolta di racconti intensa e cruda, firmata da Davide Morina che in questa opera invita a guardare oltre le apparenze, a immergerci nelle pieghe più oscure e invisibili dell’umanità, dove le ferite sono profonde e le storie spesso ignorate. Nel suo testo di prefazione, l’autore descrive Fratture come un testo che non offre risposte facili né morali rassicuranti. Ambientato in una Londra invisibile e degradata, il libro è permeato dal suo inconfondibile black humor e dà voce a personaggi ai limiti dell'assurdo.

È un viaggio senza mappa, uno schianto che rivela le crepe più profonde dell’esistenza umana. Morina non cerca eroi né protagonisti perfetti, ma i personaggi che la società tende a mettere ai margini: i deragliati, i disadattati, i perdenti, coloro che spesso passano inosservati mentre il mondo corre avanti. Il libro si propone di dare voce a chi non ne ha, di mostrare la dignità nella resistenza, anche quando tutto sembra crollare. È un omaggio a chi ha perso, a chi mente per sopravvivere, a chi sogna ancora, tra una sbronza e l’altra. L'autore ci invita a non girare lo sguardo, a restare con gli occhi puntati sullo sporco, perché è lì che germoglia la verità. 'Fratture' non è una raccolta di storie edificanti o di finali felici, ma un pugno nello stomaco, un invito a riconoscere la bellezza nelle crepe, nelle imperfezioni e nelle ferite aperte.

È un’opera che ci chiede di essere visti davvero, senza pietà né giudizio, ma con empatia e comprensione. Nel libro ogni racconto è arricchito da una serie di brani musicali scelti con cura, che fungono da fil rouge, collegando le storie dei protagonisti e creando un’atmosfera unica. Questi pezzi non sono semplici colonne sonore, ma vere e proprie chiavi di lettura, capaci di approfondire le emozioni e le sfumature di ogni personaggio. Le parole e le note si incontrano, si completano e si rafforzano a vicenda. La sua versatilità artistica si riflette in ogni pagina, rendendo Fratture un viaggio multisensoriale, capace di coinvolgere non solo la mente, ma anche il cuore e l’udito.

Davide Morina (Catania, 1977) è un artista eclettico e poliedrico, la cui carriera ventennale spazia dalla pittura alla letteratura, passando per l'illustrazione e la musica. La sua formazione artistica affonda le radici nelle scuole d'arte e fumetto, gettando le basi per una produzione ricca e variegata. Con vent'anni di esperienza nel mondo della pittura, Morina ha esposto le sue opere in numerose mostre, raggiungendo l'apice nel 2013 con 'PopAction', una personale acclamata tenutasi a Matera. Parallelamente alla sua carriera visiva, Davide è stato anche il cantante della storica band ska/rock 'Mdga', dimostrando una versatilità artistica che trascende i confini disciplinari.

Dal 2007, Morina vive gli ambienti londinesi, un contesto che ha profondamente influenzato la sua recente produzione. È autore e illustratore di 'Something in the Way', un innovativo 'Docu-Nove' che indaga la morte di Kurt Cobain. Questo fumetto, un vero e proprio graphic novel d'inchiesta, ha ottenuto l'autorizzazione a utilizzare le informazioni ufficiali del detective Tom Grant, figura chiave nel caso e ingaggiato dalla moglie del noto cantante.

La sua incursione nel mondo editoriale si è intensificata negli ultimi anni. Nel dicembre 2024, ha pubblicato, insieme all'autore Vito Di Paola, 'Lies Of The Beautiful People', una raccolta di poesie dissacranti arricchita da ben 50 illustrazioni da lui stesso realizzate. Sempre per Di Paola, ha firmato altre 50 illustrazioni per la riedizione del 2024 della raccolta di poesie 'Dedicato a Te'. Attualmente è al lavoro sul suo primo romanzo, dal titolo 'Morti Male', promettendo nuove esplorazioni delle sue tematiche distintive.