Libri, 'Pigafetta e Magellano, un viaggio alla fine del mondo' di Vittorio Russo domani a Roma

"È un gran libro di navigazioni, esplorazioni, scoperte di genti e costumi, di viaggi e avventure. L’autore percorre i cieli, le acque, le foreste e i deserti del fantastico: un fantastico che, quando si nutre di realtà, è ancora più incredibile e affascinante". Così Franco Cardini, storico delle relazioni tra mondo musulmano, ebraico e cristiano, nonché medievista di notorietà internazionale, sul nuovo volume "Pigafetta e Magellano, un viaggio alla fine del mondo" di Vittorio Russo, appena pubblicato da Sandro Teti editore, di cui Cardini ha curato l'introduzione.

Il saggio verrà presentato a Roma domani, mercoledi 10 gennaio, alle 15,30 presso la Società Geografica Italiana a Palazzetto Mattei in Villa Celimontana, aula Giuseppe della Vedova, in via della Navicella 12. Per l'occasione, oltre all'autore, intervengono Annalisa D'Ascenso, docente all'Università di Roma Tre; Francesco Vallerani, docente alla Ca' Foscari di Venezia; Giovanni Modaffari dell'Università degli Studi di Milano; Franco Fatigati, scrittore. Modera Claudio Cerreti, presidente della Società Geografica Italiana,

Antonio Pigafetta fu il primo uomo a circumnavigare il globo. Dei 265 marinai che avevano lasciato la Spagna nel 1519, solo 18 vi fecero ritorno, dopo aver navigato per oltre 100 mila chilometri. Il vicentino ebbe lo straordinario merito di scrivere il dettagliato diario, che fa di lui il primo autore della letteratura di viaggio e senza il quale le vicende di quell’avventura sarebbero solo una sfumata leggenda. Lo stesso Magellano, che non riuscì a portare a termine il viaggio, vide incrementare la sua fama grazie a quest’opera. (segue)

Pigafetta per primo circumnavigò il globo

Attingendo a un gran numero di fonti, Vittorio Russo ricostruisce la figura di questo personaggio straordinario e poliedrico, uomo d’arme, cartografo, navigatore animato da una curiosità vorace per tutto ciò che cadesse sotto il suo sguardo, scrittore appassionato. Il testo è arricchito da carte storiche e biografie dei protagonisti della spedizione e lo stupore di colui che andò alla scoperta del mondo ignoto diviene oggi lo stupore del lettore che scopre queste pagine di storia.

Russo è giornalista, viaggiatore e scrittore di saggi e racconti; ha pubblicato ricerche sulle origini delle religioni e del cristianesimo e dai suoi viaggi sono nati libri che intrecciano geografia, mito e storia, tra cui "India mistica e misteriosa" (2008), "Sulle orme di Alessandro Magno" (2009). Per la Sandro Teti Editore ha pubblicato "Transiberiana" (2017), "L’Uzbekistan di Alessandro Magno" (2019) e "Racconti di viaggi geografie storie e cose" (2021).