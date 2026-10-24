Libri, Stefania Giacomini 'firma' 'Saldo finale': storia di coraggio e riscatto

Roma, 24 ott. (Adnkronos)

Di nuovo in pista per un’altra avventura Ingrid, Junko e Larissa in 'Saldo Finale' della giornalista e scrittrice Stefania Giacomini (AllAround Edizioni), le stesse protagoniste del suo primo thriller 'Shopping pericoloso', presentato all’Ue e in Usa. L’ultima fatica editoriale di Giacomini viene presentata a Roma il 28 ottobre alle ore 17.30 presso il Circolo Canottieri Lazio - Lungotevere Flaminio 25 A. Le tre giovani protagoniste sono ancora braccate dal pericoloso Carlos, ma la storia ha una svolta inattesa. La trama, trasforma il glamour in riflessione sociale. ‘Saldo finale’ va oltre la denuncia, fa un passo in avanti. Quanto può incidere nella personalità della vittima vivere la brutta avventura del rapimento? C’è possibilità di riscatto e di fare giustizia? I delinquenti dediti al traffico di esseri umani sono davvero inafferrabili, restano sempre impuniti o possono cambiare? La bellezza dell’arte, la moda e le curiosità delle città coinvolte, da Milano a Parigi, a Miami e infine di nuovo a Roma, fanno da contrappunto al pericolo di cadere nella rete di trafficanti che operano con ogni mezzo, persino sul web. Il male può essere ovunque.

"E’ una storia di coraggio e riscatto. Spesso la lettura di alcuni romanzi può cambiare il nostro modo di pensare – dichiara l’autrice – 'Saldo finale' è un altro capitolo, seppur con risvolti inaspettati, per continuare a parlare del traffico di esseri umani che per il 70 per cento ormai vengono adescati via web. Realtà vergognosa che trova terreno fertile anche tra i milioni di profughi in fuga da guerre disumane per non morire sotto le bombe o di fame per carestie. Nella lotta al fenomeno possono contribuire maggiore consapevolezza e cultura. Se ne deve discutere e se ne deve parlare in diversi contesti per coinvolgere tutti, giovani e non giovani, donne e uomini'- Al Circolo Canottieri Lazio – accanto all’autrice Stefania Giacomini, Antonella Sberna, vicepresidente Europarlamento, Lella Golfo, presidente Fondazione Bellisario, Sandra Cioffi, presidente Consiglio Nazionale Utenti, Maddalena Cialdella, psicologa e psicoterapeuta.

A dare il benvenuto, Donatella Visconti, vicepresidente del Circolo Canottieri Lazio, uno dei più antichi circoli sportivi della Capitale, che spesso ospita anche eventi sociali e culturali, mentre la lettura di alcuni brani del libro è a cura degli attori Lidia Vitale e Jonis Bascir. "Il racconto non è soltanto un’opera di intrattenimento, ma un autentico atto di responsabilità civile, scrive nella prefazione Antonella Sberna. "'In ‘Saldo finale’, soprattutto – commenta ’On Lella Golfo - emerge la volontà delle donne di trasformare la propria esperienza in testimonianza, affinché ciò che è accaduto non venga dimenticato". "Il romanzo accende, inoltre, i riflettori sulle nuove forme di adescamento in rete–aggiunge l’On Sandra Cioffi –una storia che sarebbe ideale anche per una trasposizione in fiction". “Non è un caso - scrive del libro Jose Luis Bazan segretario del Comece (Commissio Episcopatum Communitatis Europaeae) - che musei, mostre, architettura, letteratura e arte appaiano nell'opera non solo come ambientazioni. L'opera rivendica la capacità della cultura di dare dignità alle persone in un contesto in cui il mercato banalizza l'esistenza stessa soddisfacendo all'infinito i desideri umani”.