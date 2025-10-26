Marco Balzano ha vinto il Premio Romanzo Storico 2025

Marco Balzano ha vinto l'edizione 2025 del Premio Letterario Internazionale Alessandro Manzoni - Città di Lecco al Romanzo Storico organizzato da 50&Più Lecco. La cerimonia finale, con lo spoglio delle schede dei 135 giurati popolari, si è svolta nella serata di sabato 25 otttobre presso la sala don Ticozzi di via Ongania a Lecco. Marco Balzano con "Bambino" (Einaudi) ha ottenuto 66 voti, precedendo Erica Cassano con "La grande sete" (Garzanti), che ha ottenuto 52 voti, e Wanda Marasco con "Di spalle a questo mondo" (Neri Pozza) con 17 preferenze.

Lo spoglio delle schede dei 135 lettori della Giuria Popolare si è svolto alla presenza del notaio Federica Croce. I giurati - chiamati a votare uno dei finalisti scelti dalla Giuria Tecnica composta dal presidente Ermanno Paccagnini e da Sara Chiappori, Mattia Conti, Stefano Motta e Mauro Novelli - sono stati segnalati dalle librerie Cattaneo, Libraccio e Volante di Lecco, Cattaneo di Oggiono, Aquilario di Mandello, Perego Libri di Barzanò e La Torre di Merate e dai Gruppi di Lettura di 19 Comuni (Abbadia, Airuno, Barzago, Barzio, Bulciago, Cassago, Colle Brianza, Costa Masnaga, Esino Lario, Garlate, Lecco, Lomagna, Mandello, Olgiate Molgora, Oggiono, Sirone, Suello, Valmadrera e Vercurago), con il supporto del Sistema Bibliotecario Lecchese. Dopo i saluti del presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati, e del sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, hanno preso la parola il presidente della giuria Ermanno Paccagnini e il presidente di 50&Più Lecco, Eugenio Milani. Introdotti da brevi video, realizzati dal giurato Mattia Conti, gli autori hanno dialogato sul palco di sala Ticozzi con il giurato Stefano Motta.

Il Premio Manzoni Romanzo Storico è organizzato dall’Associazione 50&Più Lecco, in collaborazione con Assocultura Confcommercio Lecco, il Centro Nazionale di Studi Manzoniani e il Comune di Lecco, con il contributo di Acinque (main sponsor) e della Camera di Commercio di Como-Lecco. Il prossimo appuntamento è previsto il 28 novembre alle ore 21 presso la Casa dell'Economia di via Tonale quando verrà assegnato il Premio Manzoni alla Carriera 2025 a Elisabetta Sgarbi.