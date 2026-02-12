circle x black
Palermo incontra l'Impressionismo: Monet e la Normandia a Palazzo Reale

12 febbraio 2026 | 11.10
Quasi cento opere, un dialogo tra arte e storia, e un ponte ideale tra Normandia e Sicilia. A Palazzo Reale di Palermo prende forma Tesori Impressionisti: Monet e la Normandia, la nuova mostra della Fondazione Federico II che celebra l'Impressionismo nel centenario della morte di Claude Monet. Capolavori provenienti dalla Collezione Peindre en Normandie, dal MuMa di Le Havre e da collezioni private raccontano la nascita di uno sguardo moderno attraverso paesaggi, luce e pittura en plein air. Un percorso arricchito da installazioni immersive, realtà virtuale e sezioni didattiche, pensate per avvicinare anche i più giovani alla rivoluzione impressionista. Un evento di grande prestigio che, nelle sale del Palazzo Reale di Palermo, unisce patrimonio artistico, innovazione e memoria storica, confermando Palermo come crocevia culturale del Mediterraneo.

