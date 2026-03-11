circle x black
Parità di genere, Schifone (FdI): "Rafforzare presenza femminile in materie Stem e mondo del lavoro"

11 marzo 2026 | 11.33
"Esiste un profondo divario di genere nella scelta delle materie tecnico scientifiche, le cosiddette materie Stem. Il rafforzamento della partecipazione femminile al mercato del lavoro e a questi ambiti è cruciale. C'è quindi bisogno di far passare questo messaggio: la scienza, oltre ad essere bellissima, è anche carica di opportunità nel mondo del lavoro, per un futuro di soddisfazione anche dal punto di vista reddituale". Sono le parole di Marta Schifone, deputata della Repubblica per Fratelli d'Italia e promotrice della mostra fotografica di Fondazione Bracco al Senato "Una vita da scienziata – I volti del progetto #100esperte" .

