Pievani, Lundini e Consoli all'ottava edizione del 'Festival nazionale dell’economia civile' a Firenze

Sono Telmo Pievani, Valerio Lundini e Carmen Consoli gli ospiti delle serate culturali dell'ottava edizione del 'Festival nazionale dell'Economia Civile', in programma dall'1 al 4 ottobre a Firenze. La kermesse quest'anno sarà incentrata sul tema 'EUconomia. L'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce' e il filosofo della scienza e i due celebri artisti porteranno sul palco del Salone dei Cinquecento riflessioni e storie su come essere sostenibili e solidali anche all’interno del mondo dell’arte e della scienza. "Il 'Festival nazionale dell’economia civile' - spiegano gli organizzatori - si conferma non solo come un grande laboratorio di pensiero economico e sociale, ma anche come uno spazio in cui l'arte, la scienza e la musica si uniscono per dare voce al cambiamento profondo e collettivo". La manifestazione accoglierà a Firenze grandi protagonisti del panorama culturale italiano per riflettere su come connettere il benessere delle persone alla tutela del pianeta, in perfetta armonia con i valori europei di inclusione e sostenibilità".

Ad aprire la serata di giovedì 1 ottobre, alle 21.30, sarà uno spettacolo dedicato alla Costituzione e alla democrazia e organizzato dalla Fondazione Mus.E Firenze, mentre venerdì 2 ottobre, alle 21.15, Telmo Pievani porterà sul palco del Salone dei 500 il suo spettacolo 'Nomadic. Canto per la biodiversità'. In un’epoca segnata dalle grandi sfide globali e ambientali, lo spettacolo proporrà un viaggio immersivo ed empatico attraverso le rotte migratorie umane e animali. Unendo musiche pop-rock, arte e scienza, Pievani guiderà il pubblico in un viaggio che va oltre le barriere mentali e fisiche, ricordando la radice comune di tutti i popoli della Terra e l'indissolubile connessione che ci lega al mondo naturale. L'appuntamento di sabato 3 ottobre, alle 21.30, sarà dedicato a 'Artisti per la Sostenibilità', il tradizionale talk musicale con focus sull’economia civile giunto alla sua ottava edizione. Sempre nella cornice del Salone dei Cinquecento, l'evento ospiterà Valerio Lundini, comico, autore televisivo, conduttore e musicista italiano. Noto per il suo stile surreale e il nonsense, sarà sul palco assieme alla band rock-demenziale I Vazzanikki, per affrontare i temi complessi del lavoro, dell’uguaglianza, della solidarietà con il suo stile irriverente.

A chiudere la serata sarà la cantautrice Carmen Consoli. Impegnata nel tour estivo e nel sostenere il ruolo delle donne con il progetto D come Dannate Ingenue, la 'Cantantessa' porterà le sonorità siciliane e i suoi testi mai banali in un momento di musica e riflessione, dimostrando che la musica e l’intrattenimento possono farsi veicolo di messaggi profondi e rivoluzionari. "Con queste serate speciali, il Festival ribadisce la centralità delle nuove narrazioni e dell'immaginazione come leve fondamentali per generare consapevolezza e orientare la società verso il bene comune e ad un nuovo modo di fare economia", concludono gli organizzatori.