Premio 'ValoreCoraggio' a Liliana Cavani, Lucia Goracci e Luca Barbarossa

Si è svolta ieri, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, la terza edizione del Premio internazionale 'ValoreCoraggio', ideato da Anna Rita Cammerata e promosso in collaborazione con la Presidenza dell'Assemblea Capitolina del Comune di Roma. L'iniziativa ha ottenuto il patrocinio di Senato della Repubblica, Regione Lazio, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Rai, Unesco Roma, Fondazione Italia Sostenibile e Flaminio Film Festival, con il supporto dei media partner Ciao Usa e Radio New York.

Il riconoscimento è dedicato a personalità e realtà che, con impegno, responsabilità e spirito di servizio, contribuiscono concretamente al bene comune in ambito sociale, culturale, umanitario e civile. La serata è stata condotta dalla giornalista di RaiNews24 e volto di Rai Italia Roberta Ammendola insieme al maestro Agostino Penna, mentre tra gli ospiti d'onore è intervenuto anche Tony Renis.

Tra i premiati figurano la regista Liliana Cavani, per il contributo artistico, culturale e sociale; l'inviata Rai Lucia Goracci, per il lavoro di cronista nei territori di guerra; e il cantautore Luca Barbarossa, premiato per l'impegno solidale accanto alla carriera artistica. Riconoscimenti anche agli attori Fioretta Mari, Giorgia Trasselli, Marcello Cirillo, Fabrizio Sabatucci e Massimiliano Buzzanca, indicati come simboli della resistenza culturale italiana.

Premiato inoltre monsignor Vincenzo Paglia per il progetto di welfare sanitario dedicato agli anziani; il reparto di Oncologia pediatrica del Policlinico Gemelli per l'attività di cura e sostegno alle famiglie; Sos Villaggi dei Bambini, collegata in diretta attraverso la direttrice per raccontare gli interventi successivi al terremoto in Venezuela; Race for the Cure per l'impegno nella sensibilizzazione e prevenzione oncologica; e Amref per il sostegno alle popolazioni africane e al diritto alla salute di adulti e bambini.

Tra gli altri riconoscimenti assegnati figurano quelli a Domiziana Mecenate, per i risultati sportivi raggiunti a livello internazionale; alla Fondazione Severino, per le attività di formazione, cultura e assistenza rivolte a detenuti ed ex detenuti; al Progetto Rwanda, per la realizzazione di scuole, mense e ospedali a favore dei bambini del Paese africano; all'associazione Cuori Blu, impegnata sui temi dell'autismo; all'associazione Anima di Roma, per la tutela della città; e a Giulio Picolli, autore di un'attività di ricerca dedicata all'identificazione delle vittime della tragedia dell'11 settembre.

"Il Premio 'ValoreCoraggio' nasce dal desiderio di riconoscere e celebrare chi, con umiltà e determinazione, contribuisce quotidianamente al bene comune. Vogliamo dare luce a chi opera nel silenzio con un impatto reale e duraturo", ha dichiarato Anna Rita Cammerata, sottolineando come il riconoscimento intenda valorizzare il coraggio inteso come capacità di mettersi al servizio degli altri e promuovere valori fondamentali per una società più giusta e solidale.

Secondo gli organizzatori, il successo dell'edizione 2026 conferma il Premio 'ValoreCoraggio' come un punto di riferimento dedicato a quanti operano con coraggio e spirito di servizio a favore della comunità, nel segno della figura simbolica della dea Virtus.