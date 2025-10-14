circle x black
Cerca nel sito
 

Restaurata la Madonna dell'Esilio, Schurzel (ANVGD): "Comunità si identifica in questa pala"

sponsor

14 ottobre 2025 | 11.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Aver restaurato quest'opera è un grandissimo risultato per la comunità giuliano-dalmata che si identifica in questa pala d'altare. Ha un valore identitario con tutti i piccoli dettagli nascosti nella pala, dalle colonnine con gli stemmi delle province perdute ai santi raffigurati. Tutto il mondo esule si è sentito identificato nell'opera così come la voleva il pittore." Ha dichiarato la Presidente dell'ANVGD di Roma Donatella Schurzel, al termine della cerimonia religiosa in cui è stata scoperta al termine del restauro la Pala d'Altare raffigurante la Madonna dell'Esilio nella chiesa di San Marco Evangelista a Roma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video
Golden power, Giorgetti: "Sicurezza competenza nazionale, non Ue" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza