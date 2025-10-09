circle x black
Riciclo urbano e eco design, musica e street food a Roma la Notte Bianca dell'Arte

09 ottobre 2025 | 18.47
Redazione Adnkronos
Riciclo urbano e eco design, musica e street food, mercatini vintage contro gli sprechi per dare nuova vita agli oggetti. Al via domani a Roma, nel quartiere di Monte Mario, La Notte Bianca organizzata e promossa da Francesco Forte e dal suo 'Forte dell'Arte'. "L'obiettivo - spiega Francesco Forte - è quello di svegliare il quartiere dal torpore e richiamare l'attenzione dei cittadini che arrivano da altre zone della capitale, ma anche quello di educare al riutilizzo degli oggetti vecchi e d'antan".

"Una lezione di creatività, di economia, di riciclo e di lotta agli sprechi - prosegue - perché tutto può avere una nuova vita grazie al tocco magico e talentuoso del Forte. Specchi, cassettoni, sedie abbandonati in discarica ora avranno una seconda opportunità". Il Forte dell'Arte ospitera' all'interno del progetto l'associazione Andrea Tudisco per i bambini del Bambin Gesù. Sarà presente, inoltre, l'Officina del Cinema di Manuela Ruiu Smith associazione che si occupa di casting fotografici e video, da 0 a 90 anni.

