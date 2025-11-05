circle x black
Cerca nel sito
 

Simone Uggetti racconta la sua odissea giudiziaria

sponsor

Con il libro "Storia di un sindaco. Da San Vittore all'assoluzione" (Luca Sossella Editore)

Simone Uggetti racconta la sua odissea giudiziaria
05 novembre 2025 | 10.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il 3 maggio 2016 la sveglia non suona. Suona invece il campanello di casa. È la Guardia di Finanza di Lodi. Inizia così, quasi dopo 10 anni dall'arresto e due dall'assoluzione, il libro che l'ex sindaco di Lodi, Simone Uggetti, ha voluto scrivere per ripercorrere la sua vicenda, ricostruire i passaggi giudiziari, condividere quello che ha provato e contribuire a una riflessione sulla questione giustizia nel nostro Paese. Si intitola "Storia di un sindaco. Da San Vittore all'assoluzione" (Luca Sossella Editore) ed è firmato da Uggetti con la giornalista Arianna Ravelli.

L'allora sindaco Simone Uggetti viene arrestato per un bando relativo alla gestione delle piscine comunali del valore (si scoprirà poi) di 5.000 euro. Si scoprirà anche che il bando non era nemmeno necessario. Si scopriranno tante cose, con il tempo, ma nell’immediato si scatena la bufera. Come ci si arriva? Non sarà mai chiaro, ma gli elementi che si inanellano sembrano piccole beghe di provincia che si sommano e innescano una miccia tanto sproporzionata quanto pericolosa.

Sullo sfondo, ci sono le elezioni comunali di Milano, Torino, Roma, Napoli e Bologna. Quando scatta l'arresto, Simone viene dipinto come un criminale. Per "sapere" ci vorranno sette anni di processo (ripercorso passo passo nel testo), sette anni di silenzio obbligato per Uggetti. La macchina del fango però nel frattempo non ha pietà: la vita di Uggetti viene travolta, la passione politica messa in un angolo, la reputazione devastata. Unica consolazione: la solidarietà convinta della città di Lodi.

Il racconto non è solo autobiografico, ma anche civile: la parola "innocente" alla fine è arrivata, Simone si è ricostruito una vita ricca di soddisfazioni, ma lo scarto tra farcela e non farcela è sottilissimo e per molti altri, forse meno strutturati di lui, letale. Com’è possibile che una Procura si lanci in un arresto tanto spettacolare senza verificare i fatti? Che una persona perbene finisca in un tritacarne mediatico pronto a condannarlo al primo titolo? Che la politica si unisca al cortocircuito per trarne il massimo profitto per il proprio partito? Questo libro prova a dare degli spunti di riflessione.

Il libro "Storia di un sindaco. Da San Vittore" (254 pagine, 16 euro) è arricchito dalla prefazione di Aldo Cazzullo; Gaia Tortora ha inserito un contributo introduttivo, mentre la post-fazione è di Giandomenico Caiazza. In copertina, una vignetta di Altan.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
giustizia politica arresto assoluzione sindaco Lodi
Vedi anche
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza