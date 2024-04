Tra moda, cinema, enogastronomia, al via a Roma 'Italian Green Festival'

La riscoperta della cucina ancestrale in Italia e nel mondo per tornare alla vera sostenibilità tra i fornelli, ad una nuova etica nell’alimentazione, perchè in fondo rimane sempre vero il vecchio assioma: siamo ciò che mangiamo. È questa una delle mission lanciate dalla V edizione dell’Italian Green Film Festival, al via da oggi, a Roma, aperto con una programmazione riservata agli studenti e condotta da Livia Azzariti. Atteso Sergio Bambarén, scrittore di best sellers internazionale, tradotto in 40 lingue (si parlerà di sogni, di ispirazioni, delle profondità dell' animo umano).

L’Italia Green Film Festival continuerà per tutto il mese di maggio in diversi punti della Capitale. Una kermesse di 4 settimane durante le quali prestigiosi palazzi del centro storico e sedi istituzionali si trasformeranno in location d’eccezione per incontri, dibattiti, proiezioni di film - oltre 600 di cui 60 già selezionati - spreco alimentare, riscoperta delle tradizioni culinarie, rigenerazione urbana, tutela dell’ambiente, riuso e riciclo, risparmio energetico, lotta per l’acqua, conflitti sociali urbani.

Il ritorno alla cucina ancestrale è una delle proposte di cui si discuterà al Festival. È il caso di 'Il cuore nel piatto', dello chef Gabriele Tani. Appassionato gastronauta, presenterà la sua visione di cucina ancestrale. Il concetto è di riportare l’essere umano a nutrirsi con amore superando i preconcetti visivi e tornando a ciò di cui si ha veramente bisogno per vivere, il cuore. Ma la cucina ancestrale non sarà l’unica proposta al Festival. Lo chef Giuseppe Diiorio, una stella Michelin, executive chef del ristorante Aroma Palazzo Manfredi, presenterà il suo 'Tradizione e Innovazione', una pasta fatta a mano farcita di ricotta, alici sotto sale e cicorietta di campo.

La sfida è quella di tornare ai sapori e alla cucina tradizionale con ingredienti facili da reperire, sostenibili e a basso consumo, pur se in continua evoluzione e sempre votati alla scoperta di sapori nuovi. Il 22 aprile (ore 9, ingresso solo su inviti) nuovo appuntamento della V edizione dell’Italian Green Film Festival in cartellone da oggi, presso la Sala Congressi 'Tirreno' della Regione Lazio di via Cristoforo Colombo. La giornata sarà dedicata principalmente al sociale e alla parità di genere, temi legati strettamente ai film in concorso come rigenerazione e riforestazione urbana, dispersione di plastiche e micro-plastiche, alimentazione sostenibile, moda etica e sostenibile, habitat e biodiversità.

La manifestazione proseguirà, poi, nel mese di maggio presso il Palazzo delle Esposizioni di Via Nazionale e nella sede di Villa Altieri (viale Manzoni), a giugno infine la serata di premiazione dei film vincitori. Due le giornate speciali da segnare sul calendario ad aprile. Il 19 porte aperte alla giornata del cibo sostenibile denominata 'I Sapori del Mondo', mentre il 23 si parlerà di moda sostenibile con 'Ethical Fashion Next' (special guest Noemi), protagonisti alcuni giovani stilisti green. Tutti gli eventi si svolgeranno al Palazzo We Gil a Trastevere con la partecipazione di relatori in rappresentanza dell’Unesco e del World Food Programme e di chef appartenenti alla Fic (Federazione Italiana Cuochi Lazio).

"Cerchiamo di estendere al mondo intero, a tutti i giovani e le scuole del pianeta, gli allarmi green e social contenuti nei film - spiega il direttore artistico Pierre Marchionne.- Tutela dell’habitat naturale e delle biodiversità, riforestare, rigenerare, ripensare un nuovo mondo con la saggezza di chi ha visto l’abisso. Le problematiche sociali, l’alimentazione sostenibile e la cultura culinaria, la moda del futuro, etica e sostenibile … e tanto tanto altro", aggiunge.