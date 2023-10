'Tra Tempo e Materia', Es e i gioielli di Riccardo Contini in mostra in Svizzera

La Galleria d’Arte Contini presenta una mostra personale di ES, dedicata alle due linee di gioielli di Riccardo Contini "Volteggiando, tra Tempo e Materia" ed "Eclissi, tra Tempo e Materia", giovedì 19 ottobre prossimo alle 18, presso l'Aimo Room Concept Store di Lugano in Svizzera. Questa realtà creativa incorpora la dedizione per la Spiritualità della Natura e il Grande Mistero che la genera e l'accompagna, la passione per i Nativi del Nord America e in generale dei Nativi della Terra di ogni continente, portatori ancestrali di vera saggezza e conoscenza.

L'identità ES trae origine dalla visione psicoanalitica - Es, Io, Super-Io - e la rielabora in chiave olistica. L'ES prende posizione contro l'approccio analitico che rappresenta la società moderna e presumibilmente evoluta in cui viviamo. Ogni elemento della creazione è quindi inteso come un tassello uguale e fondamentale nella visione universale: Albero, Roccia, Ragno e Uomo, pur essendo diversi tra loro, sono ugualmente importanti e profondamente legati. Libero da dogmi precostituiti, ES è istintivo, potente e introspettivo nella sua ricerca ideale della bellezza, disegnando pezzi unici che riflettono la visione del fondatore. Le collezioni propongono pezzi unici: gioielli preziosi ispirati allo Spirito della Natura rivolti ad un pubblico interessato ad indossare il pensiero profondo e universale presente in queste creazioni, grazie a un design accattivante con ispirazioni native, tribali, primordiali, ma sempre innovative.

Protagonista della prima collezione è la Freccia, simbolo di Pace e di unione cosmica. Una volta scoccata, la freccia assume un movimento vorticoso nell'aria e unisce Tempo e Materia in un dialogo incessante, dando vita a momenti di rara bellezza in cui la Natura agisce tangibilmente sulle superfici che accolgono la sua opera. È in chiave simbolica che ES sceglie di utilizzare solo oro etico certificato Fairtrade, proveniente da una filiera tracciabile, che garantisce i diritti delle cooperative di minatori e riduce l'impatto ambientale rispettando il territorio di estrazione. Lo stesso oro per cui i nativi sono stati sterminati diventa ora un simbolo di unione, riflessione e speranza.

È proprio ES a voler curare ogni aspetto del processo di creazione cercando di provocare un impatto ambientale minimo, dalla lavorazione stessa dei gioielli al confezionamento. La confezione, unica nel suo genere, è realizzata a mano in terracotta per accogliere i preziosi gioielli di ES. Ogni gioiello esprime una comprensione simbolica della Madre Terra, che l'umanità moderna spesso non riesce più a decifrare; come noi, che siamo così piccoli e lontani dal senso di sinergia con il creato. Cerchiamo il cielo senza guardare la Terra, cerchiamo l'interno senza guardare accanto a noi.